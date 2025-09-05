एभरेष्ट महिला भलिबल लिगमा ललितपुर क्विन्सको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ललितपुर क्विन्सले एभरेष्ट महिला भलिबल लिगमा मधेश युनाइटेडलाई ३-० को सेटमा पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको छ।
- पहिलो सेट २५-१७, दोस्रो सेट २५-१३ र तेस्रो सेट २५-१९ मा ललितपुरले मधेशमाथि दबाब बनाएको थियो।
- साविक विजेता कर्णाली यशविसले पोखरा निन्जाजलाई सोझो सेटमा हराउँदै उद्घाटन खेलमा विजयी सुरुवात गरेको छ।
२० भदौ, पोखरा । साविक उपविजेता ललितपुर क्विन्सले एभरेष्ट महिला भलिबल लिग (इडब्लुभी) मा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
पोखरा रंगशालमा हातामा रहेको मल्टिप्रपोज कभर्डहलमा शुक्रबार भएको खेलमा ललितपुरले मधेश युनाइटेडलाई ३-० को सेटमा पराजित गर्दै सुरुवाती ३ अंक जोडेको हो ।
पहिलो सेटको सुरुमा केही प्रतिस्पर्धात्मक बनेपछि ललितपुरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दे पहिलो सेट २५-१७ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै मधेशमामाथि दबाब बनाएको थियो ।
यस्तै दोस्रो सेट २५-१३ ले सहजै आफ्नो पारेको ललितपुरले तेस्रो २५-१९ ले आफ्नो पक्षमा पारेको हो ।
आजै भएको उद्घाटन खेलमा साविक विजेता कर्णाली यशविसले पोखरा निन्जाजलाई सोझो सेटमा हराउदै विजयी सुरुवात गरेको छ ।
