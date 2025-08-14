एनपीएल ‘ट्रफी टुर’को औपचारिक घोषणा, विराटनगरबाट सुरु भएर कैलालीमा टुंगिने

२० भदौ, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटको दोस्रो संस्करण सुरु हुनुअघि ट्रफी टुर गर्ने भएको छ ।
क्यानले शुक्रबार साँझ काठमाडौंको एलफ्ट होटलमा एक कार्यक्रम गरी ट्रफी टुरको औपचारिक सुरुवातको घोषणा गरेको हो । टुरको सुरुवात विराटनगरबाट हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी सबै टोलीको प्रतिनिधित्व गर्ने सहर पुर्याइने ट्रफीको टुर अन्त्यमा सुदूरपश्चिमको कैलालीमा पुगेर टुंगिने छ ।
टुर घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै क्यानका सचिव पारस खड्काले दोस्रो संस्करण अझ भव्य हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले एनपीएल नेपालको गौरव बनिसकेको र आगामी दिनमा अझै सफलता प्राप्त गर्नका लागि शुभकामना दिए । ‘एनपीएलले देशको गौरव थप बढाउन मद्दत गरिरहेको छ र त्यसलाई यो ट्रफी टुरले थप ऊर्जा प्रदान गर्ने मलाई विश्वास छ,’ घिसिङले भने ।
शनिबार विराटनगरबाट सुरु हुने ट्रफी टुर त्यसपछि मधेश प्रदेशको जनकपुर पुग्नेछ भने त्यहाँबाट चितवन, काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, सुर्खेत हुँदै कैलाली पुगेर टुंगिने छ ।
एनपीएलको दोस्रो संस्करण यही मंसिर १ देखि २७ गतेसम्म हुँदै छ । जसका लागि खेलाडी अक्सन समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
एनपीएलको पहिलो संस्करणको उपाधि जनकपुर बोल्ट्सले जितेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4