साफ यू-१७ च्याम्पियनसिपका लागि नेपालको अन्तिम टोली घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- साफ यू-१७ च्याम्पियनसिपका लागि नेपालले २३ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ।
- नेपालले सेप्टेम्बर १५ देखि २७ सम्म श्रीलंकामा हुने साफ यू-१७ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउनेछ।
- नेपालले समूह ए मा सेप्टेम्बर १५ मा श्रीलंकासँग पहिलो खेल खेल्नेछ र सेप्टेम्बर १८ मा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
२१ भदौ, काठमाडौं । साफ यू-१७ च्याम्पयनसिपका लागि नेपालको २३ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरिएको छ।
मुख्य प्रशिक्षक संजीत सिंहले शनिबार टोली सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपालले आगामी सेप्टेम्बर १५ देखि २७ सम्म श्रीलंकामा हुने साफ यू-१७ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउनेछ।
प्रतियोगिताको समूह ए मा रहेको नेपालले पहिलो खेलमा सेप्टेम्बर १५ मै श्रीलंकासँग खेल्नेछ ।
त्यस्तै नेपालले सेप्टेम्बर १८ मा बंगलादेशसँग खेल्नेछ । सेप्टेम्बर २५ मा सेमिफाइनलहरू तथा सेप्टेम्बरमा २७ मा फाइनल हुनेछ ।
प्रतियोगिताको समूह बी मा भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र भूटान छन्।
टोली:
गोलकिपर: पेम्बा नुर्बु भोटे, राम बोहरा, बिशेष बानियाँ
डिफेन्डर: प्रशान्त मोक्तान, दिपेन कार्की, धिरज रावल, आदित्य राना मगर, भुवन kami, अन्मोल कार्की, मौसम रोकाया, अन्ज खड्का
मिडफिल्डर: प्रशान्त मेन्याङ्बो, राम थामी, कृष्टा भण्डारी, प्रतिष थापा मगर, भुपेश लामा, नासिब हेन्जन, सुषान मगर, सुजन स्याङ्तान
फरवार्ड: समिर कुमार, दिग बिजय शाही, निस कुमार श्रेष्ठ, रोहित श्रेष्ठ
प्रतिक्रिया 4