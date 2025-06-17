६ महिनापछि छलफल अघि बढ्दै नेपाल प्रहरी विधेयक

२२ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउँदैछ ।
यसका निम्ति सोमबार बिहान ११ बजे समितिको बैठक राखेको छ । जहाँ विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूसँग छलफल हुनेछ ।
यो विधेयकमा ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा रहेका कतिपय विषयहरुलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै सांसद् मैना कार्की, प्रेम सुवाल, विमला सुवेदी, शेरबहादुर कुँवर, प्रकाश जवाल, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, भानुभक्त जोशी, जनार्दन शर्मा लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी दर्ता विधेयकका केही प्रावधानहरुमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालसँगै पूर्वप्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरुको असन्तुष्टि छ । त्यसलाई लिएर पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरुले हालै सबै राजनीतिक दलका सांसद्हरुसँग छलफल समेत गरेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको नेपाल प्रहरी विधेयक ११ फागुन २०८१ अर्थात् ६ महिनादेखि यो समितिमा छ । समितिमा पुगेको ६ महिनापछि छलफलमा अघि बढ्न लागेको हो ।
