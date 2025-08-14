‘जेनजी’ आन्दोलनमा सहभागी हुने दुर्गा प्रसाईंको घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले जेनजी युवाहरुले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुने घोषणा गरेका छन्।
- प्रसाईंमाथि गत चैत १५ मा काठमाडौंमा अराजकता मच्चाएको मुद्दा चलिरहेको छ।
- प्रसाईंले फेसबुकमा भने- देश र नेपाली नागरिक जोगाउने आन्दोलनमा म आफैं सरिक हुनेछु गत चैत १५ गतेको जस्तो सरकारले दमन नगरोस्।
२१ भदौ, काठमाडौं । मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंले ‘जेनजी’ युवाहरूले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुने घोषणा गरेका छन् ।
राजतन्त्र ल्याउने भन्दै गत वर्ष चैत १५ मा काठमाडौंमा अराजकता मच्चाएका प्रसाइँको अहिले पनि मुद्दा चलिरहेको छ ।
धरौटीमा रिहा भएका प्रसाईं अहिले युवाहरुले सामाजिक सञ्जाल बन्द लगायत विरोधमा गर्न लागेको आन्दोलनमा मिसिने घोषणा गरेका हुन् । ‘देश र नेपाली नागरिक जोगाउने आन्दोलनमा म आफैं सरिक हुनेछु गत चैत १५ गतेको जस्तो सरकारले दमन नगरोस्,’ प्रसाईंले भनेका छन् ।
उनले फेसबुकमा गरेको पोस्टमा धेरैले कमेन्ट गर्दै उक्त आन्दोलनमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन् ।
जेनजी समूहले भोलि सोमबार प्रदर्शनको तयारी गर्दै सोसल मिडिया क्याम्पेन गरिरहेका छन् ।
