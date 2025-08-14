+
ओलीले दिन थाले प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ

२०८२ भदौ २२ गते १७:४४

२२ भदौ, काठमाडौं । आफूले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिन थालेका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा जारी विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन थालेका हुन् ।

विभिन्न समूहको छलफलका क्रममा नेताहरुले पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प नभएको बताउनुभएको एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख तथा स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमले बताएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीको उक्त प्रतिवेदनसहित अन्य प्रतिवेदन पनि विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

जसमा १० वटा विभिन्न समूह बनाएर छलफल भएको थियो ।

