गायक मुकेश प्रधानको नयाँ गीत ‘भक्कानिएको मुटु’ सार्वजनिक

काठमाडौं । गायक मुकेश प्रधानले आफ्नो नयाँ गीत ‘भक्कानिएको मुटु’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रेमिल शैलीमा लेखिएको गीतमा मुकेशको नै शब्द, संगीत रहेको गीतलाई फोसिलले म्युजिक डिरेक्सन गरेका छन् ।
देशको अहिलेको वैदेशिक रोजगारीको विषय र त्यसले नेपाली समाजमा पारेको गहिरो प्रभावलाई गीतको म्युजिक भिडियोमा देखाइएको छ ।
भिडियोमा नायक बवशाल पहारी, बिन्दा खतिवडा, जीवन बस्नेत र किरण शाहीको अभिनय रहेको छ । भविन गुरुङको छायांकन र रञ्जित श्रेष्ठको सम्पादन रहेको भिडियोलाई आरओबीले निर्देशन गरेका छन् ।
गीतको भिडियोलाई गायक मुकेश प्रधानको अफिसियल च्यानल (इन्साइड मुकेश) बाट सार्वजनिक गरिएको हो ।
