पोखरा एभेन्जर्सका सञ्चालक त्रिपाठीले गरे जन्मदिनमा अक्षयकोष स्थापना

२२ भदौ, काठमाडौं । एनपीएल टिम पोखरा एभेन्जर्सका सञ्चालक एवम् लायन्स क्लब अफ पोखरा कालिका भ्यू टाउनका अध्यक्ष पुष्पराज त्रिपाठीले जन्मदिनको अवसरमा रु. १ लाख १ रुपैयाँ बराबरको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन्।
पोखरा महानगरपालिका–२८ आरुपाटास्थित लेखनाथ आधारभूत विद्यालयमा उनले अक्षयकोषको स्थापना गरेका हुन् ।
सोही कार्यक्रममा सात जना विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक र ३२ जना विद्यार्थीलाई ट्र्याकसुट सेट वितरण गरिएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लायन्स डिस्टिक ३२५ ए–एम नेपालका डिस्टिक गभर्नर पिमजेफ धनिराम बराल रहेका थिए।
कार्यक्रममा कलस्टर ३ प्रमुख दिलु तिवारी, दिनेश बाबु खड्का, नारायण अधिकारी, चन्द्रा शर्मा, विद्यालयका शिक्षक–अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, बुद्धिजीवी तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
