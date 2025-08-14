+
नेपाली विशेषताको समाजवाद ‘जबज’कै जगमा अघि बढ्छ : ओली

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १९:३२

२२ भदौ, ललितपुर । नेकपा (एमाले)ले मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज’को जगमा नेपाली विशेषताको समाजवाद अघि सारेको छ ।

दोस्रो विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन आइतबार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिंदै नेपाली विशेषताको समाजवादका विषयमा प्रष्ट्याएका थिए ।

उनल नेपाली विशेषताको समाजवाद जबजको विकल्प नभई जबजको जगमा नै अघि बढ्ने बताएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले जबजको जगमा नेपाली विशेषताको समाजवादमा पुग्ने बाटो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली गन्तव्य’ हुने बताए ।

‘नेपाली विशेषताको समाजवाद जबजको जगमा अगाडि बढ्न भनिएको हो । त्यसका लागि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीलाई गन्तव्यका रुपमा अघि सारिएको हो । यसको अर्थ मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जबजलाई छोडेको होइन, सृजनात्मक प्रयोग गरिएको हो,’ नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्दै अध्यक्षले भने ।

समृद्धिको ‘प्यारामिटर’ सुशासन, सुरक्षा, मानव जातिलाई सम्मान परिपाटीको विधि, जैविक र मानवीय सहजता हुने अध्यक्ष ओलीले बताए ।

पार्टीले गहिर्‍याइमा पुगेर समाजको विश्लेषण, व्याख्या गरेको औंल्याउँदै विचारमा समयअवधि अनुसार अध्यावधिक गरेको बताए ।

‘कार्यनीति, भविष्यका स्पष्ट भिजन राखेर मात्रै अघि बढ्छौं । हामी देश, काल, परिस्थिति अनुसार सिद्धान्तका आधारमा जान्छौं । नेतृत्व विज्ञान हो । कार्ल मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई रुसमा लेनिन, चीनमा माओ, भियतनाममा होचिमिन्ह, कोरियामा किमइलसुङले आफ्नै मौलिक सृजनात्मक रुपमा व्याख्या र प्रयोग गरे । हामीले पनि परिपक्व र मौलिक ढंगले समाजवादी यात्रामा अघि बढ्ने कार्यक्रम अघि सारेका छौं’, अध्यक्ष ओलीले भने ।

संविधान निर्माण हुन २३ वर्षअघि एमालेले जबजको सिद्धान्त प्रतिवादन गरेको अध्यक्ष ओलीले बताए ।

‘२३ वर्षअघि जबजको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर वर्तमान संविधानलाई निर्देशन गरिको हो । संविधानमा समाजवाद उन्मुख छ भन्ने होइन, हामीले लेखेका हौं’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘संविधान संशोधन आवश्यक भएकाले संशोधन गर्छौं भनिसकेका छौं । अब छिट्टै एउटा विज्ञ समूह बनाएर संशोधनको खाका तय गर्छौैं । यो समय विकास क्रमको अध्यावधिक हो । पहिले जस्तो हुँदैन अबको संविधान जनताको हितमा केन्द्रित हुनेछ ।’

केपी शर्मा ‌ओली
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
ओलीले दिन थाले प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ

बुद्धिजीवीलाई पुतलीसँग दाँज्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गोदावरीमा सुनाए कथा

कस्तो हुन्छ नेपाली विशेषताको समाजवाद ? यस्तो छ ओलीको व्याख्या

लिपुलेकबारे चीनमा मैले उठाएको विषय रेकर्डेड छ : प्रधानमन्त्री ओली

विद्याको सदस्यताबारे ओली- केही विषय उठेका छन्, विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छैन

बादलसहित ६ पदाधिकारीले गरे विद्या भण्डारीको पक्षमा वकालत

