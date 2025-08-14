+
रिभर फल्स पावरको हकप्रद सेयर खुल्यो, जुटेको रकमबाट ऋण तिर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २३ गते ९:२९

  • रिभर फल्स पावरले १ बराबर १ को अनुपातमा ७० लाख कित्ता हकप्रद सेयर खुलाएको छ।
  • कम्पनीले हकप्रद सेयरबाट जुटेको ७० करोड रुपैयाँ कुमारी बैंकको ऋण तिर्न परिचालन गर्ने बताएको छ।
  • हकप्रद सेयरमा आवेदन असोज १२ गतेसम्म दिन सकिने र बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ।

२३ भदौ, काठमाडौं । रिभर फल्स पावरले १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर खुलाएको छ ।

कम्पनीले ७० लाख कित्ता हकप्रद सेयरमा आजदेखि आवेदन खुलाएको हो । साउन २५ गतेसम्म कायम सेयरधनीले यसमा असोज १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

हकप्रद सेयरबाट जुटेको ७० करोड रुपैयाँ कुमारी बैंकको ऋण तिर्न परिचालन गरिने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । बिक्री प्रवन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष कम्पनीले जम्मा १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।

वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ०.१५ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँ छ । हाल बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५६ रुपैयाँ छ ।

रिभर फल्स पावर हकप्रद सेयर
