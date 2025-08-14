+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सञ्जाल छाडेर सडकमा जेन-जी, भन्छन्- जनताले तिरेको करको प्रतिफल खोइ ?

सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको यो आक्रोश सडकबाट नतिजा निकाल्ने गरी आकारित हुन्छ वा हराउँछ- त्यसको जवाफ समयले दिनेछ। तर एक कुरा निश्चित छ- युवाले सडक र सञ्जाल दुवैलाई आफ्नो आन्दोलनको रंगमञ्च बनाइसकेका छन्।

0Comments
Shares
कौशल काफ्ले शंकर गिरी कौशल काफ्ले, शंकर गिरी
२०८२ भदौ २३ गते १२:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा २३ भदौ सोमबार युवाहरूले सरकारविरुद्ध स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा सडक प्रदर्शन गरे।
  • सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि युवा आक्रोश सडकमा आएको र उनीहरूले भ्रष्टाचार र लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणको विरोध गरे।
  • यो आन्दोलनमा कुनै पार्टीको झण्डा छैन र सहभागीहरू भन्छन्- हामी सबै नेता हौं l

२३ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं लगायतका देशका प्रमुख शहरहरूका सडक सोमबार टिकटक, इन्स्टाग्राम, रेडिटजस्ता सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिने नाराहरूबाट गुन्जिए ।

भर्चुअल संसारमा अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका युवाहरू सामाजिक सञ्जाल छाडेर सडकमा उत्रिएका हुन् ।

जेन-जी पुस्ताका युवाहरू हातमा प्लेकार्ड र प्लेकार्डमा नागरिकका निराशा र प्रश्न झल्काउने नाराहरूसहित उपस्थित भएका छन् । सँगै उनीहरूले गाइरहेका छन्–

गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्ती बाट उठ
यो देशको मुहार, फेर्नलाई उठ …

यो नेपाली शिर उचाली …

सडकमा उत्रिएका यी युवाहरू कुनै पार्टीका कार्यकर्ता होइनन् । उनीहरू स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतमा सडकमा आएका हुन् ।

गीतको तालसँगै गाउँ–गाउँ, बस्ती–बस्तीमा लुकेर बसेको असन्तोष अचानक सतहमा आएझै महसुस हुन्छ । पहिले यी असन्तोष आजको पुस्ताले गीत, कविता र मिममार्फत सामाजिक सञ्जालमा पोख्थे, अहिले सडकमा उत्रिएका हुन् ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि उनीहरू आफ्नो आवाज भेन्टिलेट गर्न सडकमा आइपुगेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

सरकारका कदम र एकपछि अर्को भ्रष्टाचारजन्य काण्डहरूले युवा आक्रोश बढाएको देखिन्छ ।

अचम्म के छ भने यो आन्दोलनमा कुनै ठूला नेता छैनन्, न त कुनै पार्टीको झण्डा। बरू, उनीहरु देशको झन्डा बोकेर सडकमा आएका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरू भन्छन्, ‘हामी हरेक युवा नेतृत्व हौं । हामी हरेकसँग विवेक छ र हामी नेतृत्वका लागि योग्य छौं ।’

योसँगै, फिलिपिन्स, इंडोनेसिया, श्रीलंकालगायतका देशमा देखिएका ‘नेतृत्वविहीन आन्दोलन’ ले नेपालमा पनि बिस्तारै आकार लिने संकेत देखिएको छ ।

झापाबाट काठमाडौं आएकी तनुजा पाण्डे भन्छिन्, ‘म सरकारको भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जाल बन्द र लोकतन्त्र माथि बारम्बार भइरहेको आक्रमणको विरुद्धमा सडकमा आएकी हुँ ।’

उनले थपिन्, ‘केही मुट्ठीभर मानिस भ्रष्टाचार गरेर धनी भएका छन् । गरिबले दुःख पाइरहेका छन् । गरिब बढिरहेका छन् । असमानता बढिरहेको छ ।’

दलहरूको कतिपय गतिविधिले लोकतन्त्रमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्ला ? पाण्डेको जवाफ छ, ‘देशभरी प्रदर्शन भइरहेको छ । भरेसम्म हेरौं । आजको आन्दोलन हेरेर बाँकी छलफल गर्छौं ।’

अर्की सहभागी रक्षा बम भन्छिन्, ‘नेता भनेका कर चोर्ने, त्यसबाट विलासी जीवन बाँच्ने, हामीलाई दमन गर्ने मात्रै देखिन्छ। अब युवाले नेतृत्व लिने बेला आएको छ।’

आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कोही छैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामी सबै नेता हौं ।’ यही खुलापनले आन्दोलनको दायरा फराकिलो पनि बनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको यो आक्रोश सडकबाट नतिजा निकाल्ने गरी आकारित हुन्छ वा हराउँछ- त्यसको जवाफ समयले दिनेछ।

तर एक कुरा निश्चित छ- युवाले सडक र सञ्जाल दुवैलाई आफ्नो आन्दोलनको रंगमञ्च बनाइसकेका छन्।

आन्दोलन जेन-जी
लेखक
कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
शंकर गिरी

शंकर गिरी फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सत्ताको मनोमानीविरुद्ध जेनजीको प्रतिवाद

सत्ताको मनोमानीविरुद्ध जेनजीको प्रतिवाद
माइतीघर पुग्छ पीडितको आन्दोलन, जस लिन आउँछन् नेता

माइतीघर पुग्छ पीडितको आन्दोलन, जस लिन आउँछन् नेता
उठिनसक्दै धर्मरायो राजावादी आन्दोलन

उठिनसक्दै धर्मरायो राजावादी आन्दोलन
१० तस्वीरमा हेर्नुस् राजावादी आन्दोलनको तेस्रो दिन

१० तस्वीरमा हेर्नुस् राजावादी आन्दोलनको तेस्रो दिन
२२ तस्वीरमा हेर्नुस् राजा फर्काउन भेला भएकाहरू

२२ तस्वीरमा हेर्नुस् राजा फर्काउन भेला भएकाहरू
धोकापूर्ण सहमति भएको भन्दै विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले गर्‍यो नयाँ आन्दोलन घोषणा

धोकापूर्ण सहमति भएको भन्दै विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले गर्‍यो नयाँ आन्दोलन घोषणा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू
रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित