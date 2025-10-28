+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जडीबुटीमा गाडीको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार युवतीको मृत्यु

मृत्यु हुनेमा भक्तपुर नगरपालिका–७ घर भएकी २० वर्षीया सुनिस्ना ताम्राकार छिन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २१ गते १२:५०

२१ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३२ जडीबुटीमा गाडीको ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा भक्तपुर नगरपालिका–७ घर भएकी २० वर्षीया सुनिस्ना ताम्राकार छिन् ।

बिहीबार साँझ  ना ८ ख ३९७५ नम्बरको डिब्बा गाडीले उनी सवार प्रदेश–३–०२–०१४ प ९६६३ स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो ।

ठक्करबाट गम्भीर घाइते ताम्राकारलाई उपचारका लागि सिभिल अस्पताल लगिएको थियो ।

उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको हो । गाडी चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

दुर्घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बनस्थलीमा टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

बनस्थलीमा टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
मकवानपुरमा अनियन्त्रित भएर पल्टिएको अटोमा स्कुटर ठोक्कियो, एक जना घाइते

मकवानपुरमा अनियन्त्रित भएर पल्टिएको अटोमा स्कुटर ठोक्कियो, एक जना घाइते
बझाङमा ट्याक्टर दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु

बझाङमा ट्याक्टर दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु
भोजपुरमा ट्याक्टर दुर्घटना : दुईको मृत्यु, चार घाइते

भोजपुरमा ट्याक्टर दुर्घटना : दुईको मृत्यु, चार घाइते
तिनकुनेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा काभ्रेका युवकको मृत्यु

तिनकुनेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा काभ्रेका युवकको मृत्यु
कन्टेनर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते

कन्टेनर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ
११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी

११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी
प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनावी ‘ब्लूप्रिन्ट’

प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनावी ‘ब्लूप्रिन्ट’
राजनीतिको धमिलो पानी र सम्भावित ५ परिदृश्य

राजनीतिको धमिलो पानी र सम्भावित ५ परिदृश्य

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित