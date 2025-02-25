लुम्बिनी लायन्सको मुख्य प्रशिक्षकमा टिनु योहान्नान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लुम्बिनी लायन्सले नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो सिजनका लागि भारतीय प्रशिक्षक टिनु योहान्नानलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ।
- टिनु योहान्नानले सन् २०२० देखि २०२३ सम्म केरला क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा काम गरेका थिए।
- टिनुले भारतका लागि तीन टेष्ट र एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन् र समान ५ विकेट लिएका थिए।
२१ कात्तिक, काठमाडौं । लुम्बिनी लायन्सको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतीय प्रशिक्षक टिनु योहान्नान नियुक्त भएका छन् । लुम्बिनी लायन्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो सिजनका लागि टिनु योहान्नानलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो ।
४६ वर्षीय टिनुसँग रणजी ट्रफीमा विभिन्न टिमलाई प्रशिक्षक दिएको अनुभव छ । उनले सन् २०२० देखि २०२३ सम्म केरला क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा काम गरेका थिए । उनको प्रशिक्षणमा केरला विजय हजारे ट्रफीमा दुई पटक क्वाटरफाइनल पुगेको थियो ।
उनले सन् २०१७ मै केरलाको बलिङ प्रशिक्षक र अन्तरिम प्रशिक्षकको रुपमा समेत काम गरेका थिए । यस्तै सन् २०२० मा केरला क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक बन्नुअघि उनले केरला क्रिकेट एकेडेमीको हाई पर्फरमेन्स सेन्टरमा निर्देशकको भूमिकामा काम गरेका थिए ।
यस्तै पछिल्लो पटक सन् २०२४-२५ सिजनमा उनले आन्ध्र क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकको भूमिकामा थिए । टिनुले यस वर्षको सुरुमा एमआरएफ पेस फाउण्डेसनमा काम गर्न थालेका थिए । यस फाउण्डेसनले भारतका लागि विश्व स्तरीय पेस बलरहरू उत्पादन गर्ने काम गर्दै आएको छ
भारतीय राष्ट्रिय टिमका पूर्व फास्ट बलरसमेत रहेका टिनुले भारतका लागि समान तीन टेष्ट र एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन् । उनले टेष्ट र एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा समान ५ विकेट लिएका थिए ।
एसियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट टि सी योहान्नानका छोरा समेत रहेका टिनु केरला स्टेटबाट टेष्ट क्रिकेट खेल्ने पहिलो खेलाडी हुन् ।
उनले सन् २००१ मा इंग्ल्याण्ड विरुद्ध भारतका लागि टेष्टमा डेब्यु गरेका थिए । यस्तै सन् २००२ मा वेष्टइन्डिज विरुद्ध एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरेका थिए ।
टिनुले सन् २००९ मा भएको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) को दोस्रो संस्करणमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुबाट खेलेका थिए । यस्तै उनले सन् १९९९ देखि २००८ सम्म केरलाका लागि खेलेका थिए ।
लुम्बिनी लायन्सको मुख्यः प्रशिक्षक नियुक्त भएपछि टिनुले टिमको सफलतामा आफ्नो योगदान दिन उत्साहित रहेको बताएका छन् ।
‘नेपाल प्रिमियर लिगमा लुम्बिनी लायन्सको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाउँदा म सम्मानित महसुस गर्दछु । यो लिग तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । मैदान भित्र र मैदान बाहिर दुवैतर्फ लुम्बिनी लायन्सको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने बलियो, प्रतिस्पर्धात्मक र एकीकृत टिम निर्माण गर्दै यसको निरन्तर सफलतामा योगदान दिन म उत्साहित छु’ उनले भनेका छन् ।
यसअघि नै लुम्बिनीले भारतका अनुभवी प्रशिक्षक रोबिन सिंहलाई मेन्टर नियुक्त गरिसकेको छ । भारतकै टिनु योहान्नानलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेपछि लुम्बिनीको कोचिङ स्टाफ बलियो बनेको छ । उनीहरूलाई नेपालका शक्ति गौचन र सुबास खकुरेलले साथ दिनेछन् ।
शक्ति गौचन पहिलो सिर्जनदेखि नै लुम्बिनी लायन्सको टिमसँग जोडिएका हुन् । यस्तै राष्ट्रिय टिमका पूर्व ओपनर सुबास खकुरेल दोस्रो सिजन लुम्बिनीको सहायक प्रशिक्षक नियुक्त भएका हुन्
लुम्बिनी लायन्सका अध्यक्ष ईश्वर जिसीले भने, ‘रोबिन सिंहको मार्गदर्शन, टिनु जस्ता अनुभवी प्रशिक्षक साथै शक्ति गौचन र सुबास खकुरेलको साथमा हाम्रो कोचिङ टोली अत्यन्त सशक्त बनेको छ । विदेशी खेलाडीहरू पनि त्यसै अनुरूप छनोट भएका छन्, त्यो पनि हामी क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जानेछौं ।’
नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेल लुम्बिनी लायन्सको मार्की खेलाडीको रुपमा छन् । यस्तै लुम्बिनीले दोस्रो सिजनका लागि विदेशी खेलाडीमा अष्ट्रेलियन ब्याटर डार्शी सर्ट र इटलीका बलर थोमस ड्राकालाई अनुबन्ध गरिसकेको छ र अन्य विदेशी खेलाडी पनि चाँडै घोषणा गरिनेछ ।
