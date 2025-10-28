+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा प्रतिवेदन : चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न सक्ने प्रस्ताव

‘चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि एक्लै लड्ने भन्नेबारे स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ । यसका फाइदा र बेफाइदाहरूको गहिरो विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । कहिलेकाहीं गठबन्धनले पार्टीको मौलिक पहिचान गुम्ने खतरा पनि रहन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २१ गते १४:२४

२१ कात्तिक, चितवन । पुराना राजनीतिक दलहरूका गठबन्धनहरूमाथि आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैंले भने आगामी चुनावका लागि अन्य राजनीतिक दल र संगठनहरूसँग चुनावी गठबन्धन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

सौराहामा आयोजित पार्टीको विस्तारित बैठकमा कार्यवहाक सभापति डिपी अर्यालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गठबन्धन गर्न सक्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

यस्तो गठबन्धन रास्वपाको मौलिक पहिचान गुम्नेगरी चाहिँ बनाउने नहुने उनको अवधारणा छ ।

‘नयाँ र आधारभूत सैद्धान्तिक सवालमा मिल्ने स्वतन्त्र व्यक्ति, समूह, राजनीतिक पार्टीहरूसँग निर्वाचनमा र निर्वाचनपछि सरकार गठनमा सहकार्य तथा गठबन्धन गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा खुला राखिएको छ । तर, गठबन्धनका नाममा रास्वपाको पहिचानमा छायाँ पर्न दिइने छैन,’  कार्यबाहक सभापति अर्यालको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिस्पर्धी दलहरूको आलोचना मात्र नगरी, आफ्ना नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोणलाई सकारात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि एक्लै लड्ने भन्नेबारे स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ । यसका फाइदा र बेफाइदाहरूको गहिरो विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । कहिलेकाहीँ गठबन्धनले पार्टीको मौलिक पहिचान गुम्ने खतरा पनि रहन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

‘अब आलोचना होइन योजना’

जनतासँगको संवादमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । ‘पार्टीका हरेक गतिविधि र निर्णयबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । अब ‘आलोचना होइन, योजना’ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मूलधारका मिडिया र सामाजिक सञ्जाल दुवैमा पार्टीको उपस्थितिलाई सशक्त बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

आफूलाई निर्विकल्प शक्तिको रुपमा उभ्याई किसान, मजदुर, युवा तथा महिलाहरू लगायत आम नेपाली जनताको समस्या हल गरी समृद्धिको यात्रालाई रफ्तारमा कुदाउन रास्वपाले समान विचार, उद्देश्य, कार्यशैली भएका अन्य साना दल, समूह वा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई एकताबद्ध गरी नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको पहल गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

‘कमजोरीबाट पाठ सिकौं’

विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै आफ्नो शक्ति र कमजोरीको यथार्थपरक विश्लेषण गरी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक पक्षका सानाभन्दा साना विषयलाई ध्यानमा राखेर चुनावी तयारी गर्नुपर्ने रास्वपाको धारणा छ ।

‘आउँदो चुनावमा हामीले उत्साहजनक र नेतृत्वदायी परिणाम ल्याउन सकेनौं भने देशले पुरानै दलहरूको कुशासनको भारी खेप्नुपर्छ भने तिनले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट र जनताको भावना विपरीत मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्नेछन्,’ उनले भनेका छन् ।

आउँदो चुनाव प्रतिगामी र अग्रगामीबीचको निर्णायक संघर्ष रहेकाले चुनावी तयारी र परिणाममा कुनै पनि कोणबाट कमजोर हुने छुट आफूहरूलाई नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

निर्वाचन रास्वपा प्रतिवेदन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू भन्छन्- अबको एजेन्डा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना होइन, चुनाव नै हो

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू भन्छन्- अबको एजेन्डा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना होइन, चुनाव नै हो
एमाले निर्वाचनबाट भाग्ने दल होइन : पोखरेल

एमाले निर्वाचनबाट भाग्ने दल होइन : पोखरेल
विप्लवसँग वार्ता- ‘वातावरण बने चुनावमा जान्छौं, एमालेसँग पनि एकता छलफल गर्छौं’

विप्लवसँग वार्ता- ‘वातावरण बने चुनावमा जान्छौं, एमालेसँग पनि एकता छलफल गर्छौं’
भारतमा १२ राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशमा मतदाता सूचीको पुन:परीक्षण गरिने

भारतमा १२ राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशमा मतदाता सूचीको पुन:परीक्षण गरिने
निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय

निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय
चुनाव लड्ने भए २१ दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने

चुनाव लड्ने भए २१ दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ
११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी

११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी
प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनावी ‘ब्लूप्रिन्ट’

प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनावी ‘ब्लूप्रिन्ट’
राजनीतिको धमिलो पानी र सम्भावित ५ परिदृश्य

राजनीतिको धमिलो पानी र सम्भावित ५ परिदृश्य

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित