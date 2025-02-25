फुटबल खेलाडीको प्रदर्शनमा एनएनआईपीएको ऐक्यबद्धता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल फुटबल खेलाडी संघले एन्फा विरुद्ध धर्ना प्रदर्शन गरेको छ र ए डिभिजन लिग तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ।
- नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले खेलाडी संघको मागलाई न्यायोचित ठहर गर्दै एन्फा नेतृत्वलाई समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
- एनएनआईपाले खेलाडीको हकका लागि हुने सबै विरोध कार्यक्रमलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
२१ कात्तिक, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) विरुद्ध बिहीबार नेपाल फुटबल खेलाडी संघले आयोजना गरेको धर्ना प्रदर्शनमा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए)ले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
खेलाडी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ए डिभिजन लिग डेढ वर्षदेखि रोकिँदा खेलाडीहरू बेरोजगार बन्नु परेको भन्दै लिग तत्काल सुरु गर्न माग गरेको हो। उनीहरूले खेल्न पाउनु खेलाडीको अधिकार र खेल आयोजना गर्नु संघको दायित्व भएको बताएका छन्।
एनएनआईपाले पनि खेलाडीहरूको मागलाई न्यायोचित ठहर गर्दै एन्फा नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ। संघले खेलाडीको हकका लागि हुने सबै विरोध कार्यक्रमलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया 4