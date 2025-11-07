राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको नाफा घट्यो, कुनको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रियस्तरका ७ विकास बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक खुद नाफा ५२.३५ प्रतिशत घटेर ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
- लुम्बिनी विकास बैंक तीन महिनामा ३४ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ भने गरिमा विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै २५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।
- यी बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ४.०० प्रतिशतबाट बढेर ५.५७ प्रतिशत पुगेको छ र लुम्बिनी र ज्योति विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ।
२१ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको खुद नाफा ५२.३५ प्रतिशत घटेको छ । राष्ट्रियस्तरका ७ विकास बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ ।
गत वर्षको यसै अवधिमा यी बैंकको खुद नाफा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ थियो । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमध्ये एउटा लुम्बिनी विकास बैंक नोक्सानीमा रहेको छ । सो बैंक तीन महिनामा ३४ करोड नोक्सानीमा रहेको छ ।
गरिमा विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै २५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यी विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा पनि औसतमा बढेको छ ।
पहिले औसत निष्क्रिय कर्जा ४.०० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५.५७ प्रतिशत छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार लुम्बिनी र ज्योति विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । लुम्बिनीको ७.७८ र ज्योतिको ७.९७ प्रतिशत छ ।
प्रतिसेयर आम्दानीका आधारमा कामना सबैभन्दा अगाडि छ । कामना सेवाको प्रतिसेयर आम्दानी २०.४६ रुपैयाँ छ । त्यस्तै साइनको १६.६६, गरिमाको १७.६४, मुक्तिनाथको १२.७६, महालक्ष्मीको ९.०८ तथा ज्योतिको ६.४ रुपैयाँ छ । लुम्बिनी विकास बैंकको ९.६२ रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4