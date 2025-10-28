+
English edition
+
रश्मिका-विजयको विवाह २६ फेब्रुअरीमा हैदराबादमा हुने चर्चा

रश्मिकाले विजयसँग सम्बन्धलाई अघि बढाउनुअघि नै सम्बन्ध टुटेको पीडा भोगिसकेकी थिइन् । रश्मिकाले सन् २०१७ मा अभिनेता रक्षित शेट्टीसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी थिइन् । यद्यपि, अर्को वर्ष उनीहरूको इन्गेजमेन्ट टुट्यो ।

अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २१ गते १७:१९

  • भारतीय कलाकार रश्मिका मन्दाना र विजय देवरकोन्डाको विवाह फेब्रुअरी २६, २०२६ मा राजस्थानको उदयपुरमा हुने तयारीमा छ।
  • दुवै कलाकारको इन्गेजमेन्ट अक्टोबर ३, २०२५ मा विजयको हैदराबादस्थित घरमा भएको थियो र समारोहमा परिवारका सदस्य र साथीहरू मात्र सहभागी थिए।
  • रश्मिका र विजयको पहिलो भेट २०१८ मा फिल्म 'गीता गोविन्दम' को सेटमा भएको थियो र उनीहरूको सम्बन्धले प्रशंसकमा उत्सुकता जगाएको छ।

मुम्बई । भारतीय स्टार रश्मिका मन्दाना र विजय देवरकोन्डाको इन्गेजमेन्टको खबरपछि, अब विवाहको चर्चा चुलिएको छ ।

दक्षिण भारतीय फिल्मको सबैभन्दा प्रिय जोडी मध्ये एक, रश्मिका र विजय अबको ४ महिनामा विवाह बन्धनमा बाँधिने तयारीमा छन् ।

विवरणअनुसार, रश्मिका र विजयको विवाह लगभग चार महिनापछि फेब्रुअरी २६, २०२६ मा राजस्थानस्थित उदयपुरको एक आलिशान दरबारमा हुने बताइएको छ ।

विवाहको बारेमा दुवै जनाबाट कुनै आधिकारिक पुष्टि नभए पनि, उनीहरूको विवाहको खबरले प्रशंसकमा यो जोडीको बारेमा उत्सुकता जगाइसकेको छ ।

दुई अभिनेता निकट स्रोतले मिडियालाई दिएको जानकारीअनुसार, उनीहरूको इन्गेजमेन्ट अक्टोबर ३, २०२५ मा विजयको हैदराबादस्थित घरमा भएको थियो ।

समारोहलाई घनिष्ठ र भव्य बताइएको थियो, जसमा परिवारका सदस्य र केही नजिकका साथी मात्र उपस्थित थिए ।

हालै, रश्मिकाको फिल्म “थामा“ को प्रचार कार्यक्रमको क्रममा, इन्गेजमेन्टको हल्लाको बारेमा सोधिएको थियो । उनले लजाउँदै जवाफ दिइन्, “सबैलाई थाहा छ ।’

यसले प्रशंसकलाई उत्साहित बनाएको छ । यसबाहेक, विजय निकट स्रोतले जनाएअनुसार, दुई जना अर्को वर्ष विवाह गर्ने योजनामा छन्, जसले गर्दा फेब्रुअरीमा विवाह समारोह हुने अनुमानलाई बढावा दिएको छ ।

रश्मिका र विजयको पहिलो भेट “गीता गोविन्दम“ (२०१८) को सेटमा भएको थियो । उनीहरूको बलियो केमेस्ट्रीले दर्शकको मन जित्यो । त्यसपछि उनीहरू “डियर कमरेड“ (२०१९) मा पुनर्मिलन भए ।

यदि फेब्रुअरीमा विवाह भयो भने, यो सन् २०२६ को सबैभन्दा ठूला विवाहहरू मध्ये एक हुनेछ ।

रश्मिकाले विजयसँग सम्बन्धलाई अघि बढाउनुअघि नै सम्बन्ध टुटेको पीडा भोगिसकेकी थिइन् । रश्मिकाले सन् २०१७ मा अभिनेता रक्षित शेट्टीसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी थिइन् । यद्यपि, अर्को वर्ष उनीहरूको इन्गेजमेन्ट टुट्यो ।

रश्मिका मन्दाना विजय देवरकोन्डा
