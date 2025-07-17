रश्मिका-आयुष्मानको हरर लभस्टोरी ‘थामा’को टिजर सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- म्याडक फिल्म्सले आयुष्मान खुराना, रश्मिका मन्दाना र नवाजुद्दीन सिद्दीकीको फिल्म ’थामा’ को टिजर रिलिज गरेको छ।
- फिल्म ’थामा’मा त्रास, रक्तपातपूर्ण प्रेमकथा र राक्षसको उपद्रो देखिनेछ र यो म्याडक फिल्म्सको पहिलो प्रेमकथा हो।
- ’थामा’ आउँदो तिहारमा रिलिज हुनेछ र यसमा वरुण धवन पनि देखिनेछन् भने आदित्य सरपोतदारले निर्देशन गरेका छन्।
मुम्बई । म्याडक फिल्म्सले आफ्नो प्रतिक्षित फिल्म ’थामा’ को टिजर रिलिज गरेको छ । आयुष्मान खुराना, रश्मिका मन्दाना र नवाजुद्दीन सिद्दीकीको अवतार टिजरमा डरलाग्दो देखिन्छ ।
यसपटक ’थामा’मा, त्राससँगै रक्तपातपूर्ण प्रेमकथा र राक्षसको उपद्रो पनि देख्नेछौं । म्याडक फिल्म्सले अहिलेसम्म ’स्त्री’, ’स्त्री २’, ’भेडिया’ र ’मुंज्या’ जस्ता हरर कमेडीहरू बनाएको छ ।
’थामा’ यस ब्यानरको पहिलो प्रेमकथा हो । निर्माताको दाबी छ कि यो एक डरलाग्दो फिल्मको साथै रक्तपातपूर्ण पनि हुनेछ, जसमा रगत चुस्ने पिशाचजस्ता पात्र पनि हुनेछन् ।
’थामा’को टिजर आयुष्मानको पात्र आलोकको आवाजबाट सुरु हुन्छ । उसले तारका अर्थात् रश्मिकालाई सोध्छ- के तिमी म बिना १०० वर्ष बाँच्न सक्छौ ?
उनी जवाफ दिन्छिन्, ‘एक क्षणको लागि पनि होइन, १०० वर्ष पनि होइन ।’ अनि त्यसपछि रश्मिका देखिन्छिन्, जो पूर्णतया निडर अवतारमा प्रस्तुति छिन् । आयुष्मान पनि देखिन्छन्, जो घाइते छन् ।
अभिनेता नवाजुद्दिन भिलेन भ्याम्पायरको रोलमा छन् । ’थामा’ आउँदो तिहारमा रिलिज हुनेछ । आदित्य सरपोतदारले निर्देशन गरेका हुन् ।
’थामा’को कथा ’स्त्री’ र ’भेडिया’सँग जोडिएको बताइएको छ । यसमा वरुण धवन (भेडिया) पनि देखिनेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4