+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रश्मिका-आयुष्मानको हरर लभस्टोरी ‘थामा’को टिजर सार्वजनिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १४:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • म्याडक फिल्म्सले आयुष्मान खुराना, रश्मिका मन्दाना र नवाजुद्दीन सिद्दीकीको फिल्म ’थामा’ को टिजर रिलिज गरेको छ।
  • फिल्म ’थामा’मा त्रास, रक्तपातपूर्ण प्रेमकथा र राक्षसको उपद्रो देखिनेछ र यो म्याडक फिल्म्सको पहिलो प्रेमकथा हो।
  • ’थामा’ आउँदो तिहारमा रिलिज हुनेछ र यसमा वरुण धवन पनि देखिनेछन् भने आदित्य सरपोतदारले निर्देशन गरेका छन्।

मुम्बई । म्याडक फिल्म्सले आफ्नो प्रतिक्षित फिल्म ’थामा’ को टिजर रिलिज गरेको छ । आयुष्मान खुराना, रश्मिका मन्दाना र नवाजुद्दीन सिद्दीकीको अवतार टिजरमा डरलाग्दो देखिन्छ ।

यसपटक ’थामा’मा, त्राससँगै रक्तपातपूर्ण प्रेमकथा र राक्षसको उपद्रो पनि देख्नेछौं । म्याडक फिल्म्सले अहिलेसम्म ’स्त्री’, ’स्त्री २’, ’भेडिया’ र ’मुंज्या’ जस्ता हरर कमेडीहरू बनाएको छ ।

’थामा’ यस ब्यानरको पहिलो प्रेमकथा हो । निर्माताको दाबी छ कि यो एक डरलाग्दो फिल्मको साथै रक्तपातपूर्ण पनि हुनेछ, जसमा रगत चुस्ने पिशाचजस्ता पात्र पनि हुनेछन् ।

’थामा’को टिजर आयुष्मानको पात्र आलोकको आवाजबाट सुरु हुन्छ । उसले तारका अर्थात् रश्मिकालाई सोध्छ- के तिमी म बिना १०० वर्ष बाँच्न सक्छौ ?

उनी जवाफ दिन्छिन्, ‘एक क्षणको लागि पनि होइन, १०० वर्ष पनि होइन ।’ अनि त्यसपछि रश्मिका देखिन्छिन्, जो पूर्णतया निडर अवतारमा प्रस्तुति छिन् । आयुष्मान पनि देखिन्छन्, जो घाइते छन् ।

अभिनेता नवाजुद्दिन भिलेन भ्याम्पायरको रोलमा छन् । ’थामा’ आउँदो तिहारमा रिलिज हुनेछ । आदित्य सरपोतदारले निर्देशन गरेका हुन् ।

’थामा’को कथा ’स्त्री’ र ’भेडिया’सँग जोडिएको बताइएको छ । यसमा वरुण धवन (भेडिया) पनि देखिनेछन् ।

थामा रश्मिका मन्दाना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपालमा लगानी र काम गर्न कुनै बाधा छैन :  प्रधानमन्त्री

नेपालमा लगानी र काम गर्न कुनै बाधा छैन :  प्रधानमन्त्री
माओवादी केन्द्रको अरोप– आफ्ना मान्छेलाई जग्गा बाँड्न सरकार प्रपञ्च रच्दैछ

माओवादी केन्द्रको अरोप– आफ्ना मान्छेलाई जग्गा बाँड्न सरकार प्रपञ्च रच्दैछ
एप्पलले ल्याउनेछैन आइफोन १८

एप्पलले ल्याउनेछैन आइफोन १८
उपसभामुख हटाउने सत्तापक्षको तयारीपछि विपक्षी दलहरूको बैठक बस्दै

उपसभामुख हटाउने सत्तापक्षको तयारीपछि विपक्षी दलहरूको बैठक बस्दै
एक्कासी किन सुस्त भयो पृथ्वीको गति ?

एक्कासी किन सुस्त भयो पृथ्वीको गति ?
उपसभामुख हटाउने निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग : राप्रपा

उपसभामुख हटाउने निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग : राप्रपा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित