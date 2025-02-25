हङकङ सिक्सेस : बाउल लिगमा श्रीलंकासँग नेपाल पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले हङकङ सिक्सेस क्रिकेटमा लगातार तेस्रो हार बेहोरेर श्रीलंकासँग ३ विकेटले पराजित भएको छ।
- नेपालले दिएको ८७ रनको लक्ष्य श्रीलंकाले ३.४ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ।
- नेपालले समूह चरणमा अफगानिस्तान र दक्षिण अफ्रिकासँग पराजित भएर बाउल लिगमा पुगेको छ र आज भारतसँग खेल्नेछ।
२२ कात्तिक, काठमाडौं । हङकङमा जारी हङकङ सिक्सेस क्रिकेटमा नेपालले लगातार तेस्रो हार बेहोरेको छ । नेपाल श्रीलंकासँग ३ विकेटले पराजित भएको हो ।
नेपालले दिएको ८७ रनको लक्ष्य श्रीलंकाले ३.४ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । धनन्जय लक्षनले अविजित ३६ तथा निमेश विमुखीले अविजित ३३ रन बनाए ।
नेपालका रुपेश सिंहले २ विकेट लिँदा लोकेश बमले १ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ६ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर ८६ रन बनाएको थियो । सन्दीप जोराले सर्वाधिक ३९ रन बनाए । लोकेश बमले अविजित ३१ रन बनाए ।
श्रीलंकाका थरिन्दु रत्नायकेले २ विकेट लिए भने लहिरु समरकुन र लहिरु मदुशन्काले १-१ विकेट लिए ।
यसअघि नेपाल समूह चरणको पहिलो खेलमा अफगानिस्तानसँग तथा दोस्रो खेलमा दक्षिण अफ्रिकासँग पराजित भएर समूह चरण पार गर्न नसक्दा बाउल लिगमा आएको थियो ।
नेपालले अब आजै भारतसँग पनि खेल्नेछ । यूएईसँग भोलि खेल्नेछ । बाउल लिगबाट शीर्ष २ हुने टोलीले बाउल फाइनल खेल्ने छन् ।
प्रतिक्रिया 4