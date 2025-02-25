एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे मिलिन्द कुमार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकाका ब्याटर मिलिन्द कुमार आउँदो सिजन नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट खेल्न नेपाल आइपुगेका छन्।
- मिलिन्दले २०११ मा दिल्लीबाट भारतीय रणजी ट्रफीमा डेब्यु गरेका थिए र दुई पटक आईपीएल टोलीमा समावेश भएका थिए।
- काठमान्डुले ६ वटै विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरिसकेको छ र मिलिन्दले पछिल्लो तीन सिजन मेजर लिग क्रिकेटमा टेक्सास सुपर किंग्सबाट खेलेका छन्।
२२ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकाका ब्याटर मिलिन्द कुमार आउदो सिजनको नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट खेल्न नेपाल आइपुगेका छन् । काठमान्डुले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनी आइपुगेको जानकारी दिएको हो ।
कुमारले दिल्लीबाट २०११ मा भारतीय रणजी ट्रफीमा ‘डेब्यु’ गरेका थिए । त्यसपछि उनले सिक्किम, त्रिपुराबाट भारतको घरेलु क्रिकेटमा खेले । मिलिन्द दुई पटक इन्डियन प्रिमियर लिगको टोलीमा समावेश थिए ।
२०१४ मा दिल्ली डेयरडेभिल्सले १० लाख र २०१९ मा रोयल च्यालेन्जर्स बेङलोरले बेस प्राइस २० लाखमा उनलाई लिएको थियो । तर उनले आईपीएलमा खेल्न भने पाएका थिएनन् ।
भर्खरै सम्पन्न लिग २ शृंखलामा पनि उनको प्रदर्शन शानदार रहेको थियो । उनले नेपालविरुद्ध दुवै खेलमा अर्धशतक बनाएका थिए भने यूएईविरुद्ध शतक र अर्धशतक बनाएका थिए ।
२०२१ मा उनी माइनर लिग क्रिकेट हुदैं अमेरिकी क्रिकेटमा स्थापित भएका थिए । उनले पछिल्लो तीन सिजन अमेरिकाको मेजर लिग क्रिकेटमा टेक्सास सुपर किंग्सबाट खेल्दै आएका छन् । मिलिन्दले सबै खाले ट्वान्टी–२० मा ९० खेल खेल्दै १६ सय भन्दा बढी रन बनाएका छन् ।
काठमाडौं स्पोर्टस डेभलपमेन्ट भेन्चर्स प्रालीको स्वामित्वमा रहेको काठमान्डुले ६ वटै विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया 4