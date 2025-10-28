+
विशेष महाधिवेशनका लागि बुझाएको निवेदन बैठकमा राख्न कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको माग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २२ गते १२:०९

२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरूङले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग विशेष महाधिवेशनका लागि पार्टीमा बुझाइएको निवेदन बैठकमा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा उनले झण्डै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टी समक्ष महाधिवशेनका लागि राखेको माग बैठकमा राखेर छलफल गराउन खड्कासँग माग गरेका हुन् ।

‘सभापतिज्यू हामी धेरै गड्याङ-मड्याङमा नजाऔँ । तपाईंले जिम्मा लिनुभएको छ ५५ प्रतिशत सिग्नेचर गरेको डकुमेन्ट । त्यो विषय यो छलफलमा राखिदिनुस् । यो हेर, साचो हो कि झुटो हो, नक्कली हो कि सक्कली हो, पढ भनिदिनुस्’, गुरूङले भने, ‘किन राख्नुहुन्न तपाईं ? हामीले छलफल गर्न पाउँछौं होला नि त । त्यो छलफल गर्ने हैसियत हाम्रो पनि त होला नि । किन राख्नुहुन्न तपाईं ? जे भनियो त्यही मात्रै कुरा राख्नु हामीले ?’

उनले नेताहरूलाई सामुहिकतामा पार्टी चाहिएको भए विधानसम्मत जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपाली कांग्रेस मलाई चाहिएको हो कि हामीलाई चाहिएको हो ?’ गुरूङले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि, मलाई चाहिएको हो भने हाम्रो दाश प्रवृत्तिबाट अघि बढौं, कति दिन नेता हुने हो भइराखौँ । यदि, हामीलाई कांग्रेस चाहिएको हो भने विधानसम्मत जाऔँ । विकल्पै छैन ।’

उनले विशेष महाधिवेशनका लागि कुनै नेताले हस्ताक्षर गराएको नभएर विधानले गराएको पनि जिकिर गरे । ‘विधानको धारा १७ को २ मा प्रष्ट छ नि । यहाँ ५५ प्रतिशत सिग्नेचर गरायो ? फालाले गरायो, ढिस्कनाले गरायो । हाम्रो चित्त दुःख्यो । होइन, विधानले गराएको छ’, गुरूङले भने ।

नेता गुरूङले कांग्रेस अहिले संकटमा रहेको र संकटका बेला भइरहेको अल्पमत र बहुमतको गलफतीले संगठनलाई बल नपुग्ने पनि बताए । ‘कांग्रेस संकट मै छ । जेनतेन एमालेले गाउँ–गाउँ, जिल्ला–जिल्लामा नाराजुलुस गराएर कार्यकर्ता थमाइराखेको छ’, उनले भने, ‘कांग्रेसले यो गर्‍यो ? मलाई लाग्छ यो गरेको छैन । हामीले के गर्‍यौं ? खाली यहाँ दुईटा ग्रुप अल्पमत र बहुमतको कुरा गरिराखेका छौं । यसले के संगठनमा बल दिन्छ त ? दिँदैन ।’

नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसमा नीति, नेतृत्व र नियत

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक

कांग्रेस सम्पर्क समितिका सभापतिहरू नियमित महाधिवेशनको पक्षमा

कांग्रेसमा महाधिवेशन मितिबारे प्रस्तावै प्रस्ताव

महाधिवेशनबारे मध्यमार्गी बाटो खोजौं : गोविन्द भट्टराई

एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने मनस्थितिबाट माथि उठौं : प्रकाशशरण महत

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

