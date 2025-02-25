मिस्टिक माउन्टेन : सिंगल्सतर्फ प्रदीप र शिभाली च्याम्पियन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालका प्रदीप खड्का र शिभाली गुरुङले होटल मिस्टिक माउन्टेन ग्रान्ड ओपन टेनिस प्रतियोगिताको पुरुष र महिला सिंगल्स उपाधि जितेका छन्।
- प्रदीपले पुरुष फाइनलमा प्रणव मानन्धरलाई ६–३, २–६ र ६–२ ले पराजित गर्दै करियाको १७औं सिंगल्स उपाधि चुमेका छन्।
- प्रतियोगितामा पुरुषमा १३६ र महिलामा ८३ खेलाडी सहभागी थिए र कुल पुरस्कार राशि २ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल नम्बर वान प्रदीप खड्का र शिभाली गुरुङले होटल मिस्टिक माउन्टेन ग्रान्ड ओपन टेनिस प्रतियोगिताको सिंगल्स उपाधि शनिबार जितेका छन् ।
प्रदीप पुरुष तथा शिभाली महिलामा च्याम्पियन बनेका हुन् । दुवै प्रतियोगिताको पहिलो च्याम्पियन पनि हुन् । गत वर्ष भएको पहिलो संस्करणमा पुरुष/महिला सिंगल्स स्पर्धा थिएन ।
सातदोबाटोस्थित टेनिस कोर्टमा भएको पुरुष फाइनलमा प्रदीपले प्रणव मानन्धरलाई ६–३, २–६ र ६–२ ले पराजित गर्दै करियाको १७औं सिंगल्स उपाधि चुमे । डबल्समा उनले ९ उपाधि हात पारेका छन् । राजवीर प्रधान र निसान श्रेष्ठ तेस्रो भए ।
नेपाल टेनिस संघको सहयोगमा होटल मिस्टिक माउन्टेनद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको महिला फाइनलमा शिभालीले स्वस्तिका विष्टलाई ६–० र ६–२ ले हराउदै यू–१६ सिंगल्सको फाइनलमा स्वस्तिकासँग बेहोरेका हारको बदला लिइन् ।
सिनियरमा शिभाली समग्र दोस्रोपटक च्याम्पियन बनेकी हुन् । प्रकृति श्रेष्ठ र सुनियर थापा तेस्रो बने । पुरुष/महिला सिंगल्समा पहिलो हुनेले ४० हजार, दोस्रोले २० हजार र तेस्रोले ५÷५ हजार नगद पुरस्कार हात पारे ।
यू–१२ ब्वाइज सिंगल्समा विश्वविशेष डल्लाकोटी पहिलो भए । उनले फाइनलमा वेदान्त चालिसेलाई ७–५ र ६–४ ले हराए । सोही स्पर्धाको गर्ल्समा सारा पन्त पहिलो भएकी थिइन् । दोहोरो स्वर्ण जितेकी सारा यू–१४ सिंगल्समा पनि पहिलो भइन् । साराले फाइनलमा एरा खत्रीलाई ६–२ र ६–० को सोझो सेटमा पाखा लगाइन् ।
यू–१४ ब्वाइज सिंगल्समा साङ्गे रोकायाले फाइनलमा वेदान्तलाई सीधा सेटमा ६–२ र ६–२ ले पन्छ्याउदै स्वर्ण चुमे । सिंगल्सको यू–८ ब्वाइजमा सर्वज्ञजंग खत्री र गर्ल्समा स्वर्णिमा श्रेष्ठ, यू–९ र यू–१० को ब्वाइजमा कायान चालिसे र गल्र्समा निम्ति कुँवर तथा यू–१६ ब्वाइज सिंगल्समा दर्शिल श्रेष्ठले पहिलो स्थान हात पारेका थिए ।
विजेतालाई नेपाल टेनिस संघका अध्यक्ष मनोहरदास मुल, होटल मिस्टिक माउन्टेनका अध्यक्ष बालकृष्ण ध्वजुलगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे । पाँचदिने प्रतियोगिताको पुरुषमा १ सय ३६ र महिलामा ८३ खेलाडी सहभागी थिए ।
जुनियर टेनिस इनिसिएटिभ (जेटीआई) को संयोजनमा भएको प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशी २ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न १४ स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा भएको प्रतियोगिता संयोजक सूर्यभूषण वज्राचार्यले जनाएका छन् ।
