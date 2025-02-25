दृष्टिविहीन क्रिकेटर विनिता सम्मानित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय दृष्टिविहीन क्रिकेट टोलीकी सदस्य विनिता पुनलाई नगदसहित सम्मान गरिएको छ ।
यही नोभेम्बर १२ देखि २३ सम्म भारत र श्रीलंकामा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको ब्लाइन्ड टी–२० महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीमा परेकी विनितालाई नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च, गण्डकी प्रदेश र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा एक कार्यक्रमका बीच नगदसहित सम्मान गरेको हो ।
विनिता कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–१ घर भएकी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी हुन् ।
उनलाई माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ र खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष एमबी आस्थाले संयुक्त रूपमा नगद सात हजार सात सय ७७ रुपैयाँसहित सम्मान गरेका हुन् ।
