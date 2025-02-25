फाफ डुप्लेसी र गप्टिल अनुबन्ध गरेर चर्चामा विराटनगर किङ्स

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विराटनगर किङ्सले दोस्रो सिजनको नेपाल प्रिमियर लिगका लागि फाफ डु प्लेसी, मार्टिन गप्टिल र मर्चेन्ट डे लाङलाई अनुबन्ध गरेको छ।
- विराटनगरले पहिलो सिजनमा ७ खेलमध्ये २ मात्र जितेर छैटौं स्थान हासिल गरेको थियो र यसपटक ब्याटिङमा विदेशी खेलाडीमाथि जोड दिएको छ।
- नेपाली खेलाडीमा सन्दीप लामिछाने, लोकेश बम, नरेन भट्ट र बसिर अहमद रहेका छन् भने टिमले मुख्य प्रशिक्षक अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
२३ कात्तिक, काठमाडौं । विराटनगर किङ्सले दोस्रो सिजनको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) का लागि तयारी तीव्र बनाएको छ । पहिलो सिजन न्युजिल्याण्डका स्टार ब्याटर मार्टिन गप्टिल ल्याएर खेलाएको विराटनगरले दोस्रो सिजनका लागि अझ धेरै चर्चा कमाइसकेको छ ।
मार्की सन्दिप लामिछाने रहेको टिम विराटनगरले लिग अघि नै ठूलो चर्चा कमाएको छ । विराटनगरले दोस्रो सिजनमा लागि दक्षिण अफ्रिकी ब्याटर फाफ डु प्लेसी जस्ता खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेर ठूलो चर्चा बटुलेको छ ।
गप्टिललाई समेत फेरि अनुबन्ध गरेको विराटनगरले दक्षिण अफ्रिकाबाट फाफ डु प्लेसीसँगै फास्ट बलर मर्चेन्ट डे लाङलाई पनि अनुबन्ध गरिसकेको छ ।
ब्याटिङमा ध्यान
विराटनगरले यसपटक विशेषगरी ब्याटिङमा विदेशी खेलाडीमाथि लगानी गरेको छ । बलिङमा दक्षिण अफ्रिकी मर्चेन्ट ले डाङ भित्र्याएको विराटनगरले नेपाली बलरहरूमै विश्वास गरेको देखिन्छ ।
फाफ डुप्लेसी र गप्टिलसँगै स्कटल्याण्डका आक्रमक ब्याटर जर्ज मुन्से अनि अस्ट्रेलियाका मिडल अर्डर ब्याटर साम हिजलेटलाई पनि अनुबन्ध गरेको छ ।
एनपीएलमा एक टिमले ६ जनासम्म विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यसमा ५ विदेशी अनुबन्ध गरिसकेको विराटनगरले अब एक विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न बाँकी छ । विराटनगरले अब विदेशी खेलाडीमा अलराउण्डर भित्र्याउन प्रयास गरिरहेको छ ।
नेपाली ब्याटरहरूमा विराटनगरमा लोकेश बम, नरेन भट्ट, शंकर राना छन् । लोकेश र नरेनलाई रिटेन गरेको विराटनगरले अक्सनबाट शंकर रानालाई अनुबन्ध गरेको हो । यस्तै बसिर अहमद र नारायण जोशी अलराउण्डरको रुपमा छन् ।
विराटनगरले टप अर्डरमा तीन विदेशी खेलाडी खेलाउने पक्का छ । त्यसमा मार्टिन गप्टिल/फाफ डु प्लेसी, जर्ज मुन्से र साम हिजेलेट छन् । यी तीन बाहेक तीन नेपाली ब्याटर खेलाउन सक्छ ।
फाफ डु प्लेसी नोभेम्बर १८ देखि सुरु हुने अबुधाबी टी-१० लिगमा भिस्ता राइडर्समा अनुबन्ध भएकोले उनले एनपीएलको सुरुवाती केही खेल भने गुमाउनेछन् ।
यस्तै बलिङमा स्पीनमा सन्दीप लामिछानेसँगै सूर्य तामाङ, सुबास भण्डारी र स्पीन बलिङ अलराउण्डर बसिर अहमद रहेको विराटनगरमा प्रतिश जिसी नेपाली मिडियम पेसरको रुपमा छन् । त्यसैले विराटनगरले पेस बलिङमा विदेशी खेलाडी मर्चेन्ट डे लाङ अनुबन्ध गरेको हो ।
विराटनगरले भेट्रान अनुभवी विदेशी खेलाडीहरू अनुबन्ध गरेको छ । त्यसमा नेपाली युवा खेलाडीहरूको साथ टिम सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेको छ । यद्यपी पेस बलिङमा प्रतिश र मर्चेन्ट डे लाङलाई साथ दिने अर्को पेस बलरको अभाव हुन सक्छ ।
यस्तै लोअर अर्डरमा पनि बसिर अहमद बाहेक प्रोपर अलराउण्डर छैनन् ।
विराटनगरले अहिलेसम्म मुख्य प्रशिक्षक भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
पहिलो सिजनको प्रदर्शन
सन्दीप लामिछाने, मार्टिन गप्टिल जस्ता स्टार खेलाडीको साथ पाएको विराटनगरले पहिलो संस्करणमा अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन ।
पहिलो संस्करणमा विराटनगर ७ मध्ये जम्मा दुई खेल जितेर छैटौं स्थानमा रहेको थियो । पहिलो सिजनमा विराटनगरले लुम्बिनी लायन्सलाई २ विकेटले र चितवन राइनोजलाई ५१ रनले पराजित गरेको थियो । बाँकी ५ खेलमा विराटनगर पराजित भएको थियो ।
पहिलो सिजन विराटनगरका लागि बसिर अहमदले एक अर्धशतकसहित सर्वाधिक १८१ रन बनाएका थिए भने गप्टिलले १ अर्धशतकसहित १३७ रन बनाएका थिए ।
बलिङमा प्रतिश जिसी र स्कटिस बलर क्रिस सोलले ९-९ विकेट लिएका थिए । बलिङमा मार्की तथा कप्तान सन्दीप लामिछानेको प्रदर्शन अपेक्षा अनुसार रहेन । उनले ७ खेलमा ६ विकेट लिएका थिए ।
विराटनगर किङ्स टिम
रिटेन खेलाडी : सन्दीप लामिछाने, लोकेश बम, प्रतिश जिसी, बसिर अहमद, नरेन भट्ट, सुवास भण्डारी
अक्सनबाट लिएको खेलाडी : सूर्य तामाङ, साहिल पटेल, नारायण जोशी, श्रवन किस्कु, शंकर राना
विदेशी खेलाडी : फाफ डुप्लेसी, जर्ज मन्से, साम हिजलेट, मार्टिन गप्टिल, मर्चेन्ट डे लाङ
