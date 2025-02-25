काभा यू-१९ महिला भलिबल : प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा नेपाल कीर्गिस्तानसँग पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल काभा यू-१९ महिला भलिबल प्रतियोफगिताको उपविजेतामै सीमित भएको छ । आइतबार भएको प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा कीर्गिस्तानसँग नेपाल ३-२ को सेटमा पराजित भएको हो ।
सुरुवाती सेट जितेपनि नेपालले त्यसपछिका दुई सेट गुमाएको थियो भने चौथो सेटमा जित निकाल्दा पाँचौं सेटमा पराजित भयो । कीर्गिस्तानले नेपाललाई २१-२५, २५-२०, २५-२१, १३-२५, १५-११ को सेटमा हराएको हो ।
शनिबार भएको सेमिफाइनलमा माल्दिभ्सलाई ३-० को सोझो सेटमा हराउँदै नेपाल फाइनलमा पुगेको थियो ।
नेपाल यसअघि लिग चरणमा पनि कीर्गिस्तानसँग ३-२ को सेटमा पराजित भएको थियो ।
