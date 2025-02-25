प्रिमियर लिगमा लिभरपुलमाथि सिटीको प्रभावशाली जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीले लिभरपुललाई ३-० ले हराएको छ।
- सिटीका एर्लिङ हालान्ड, निको गोन्जालेज र जेरेमी डोकुले एकएक गोल गरे।
- सिटी २२ अंकसहित दोस्रो र लिभरपुल १८ अंकसहित आठौं स्थानमा छन्।
२४ कात्तिक, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले लिभरपुलमाथि प्रभावशाली जित निकालेको छ ।
घरेलु मैदान इतिहादमा भएको खेलमा सिटीले लिभरपुललाई ३-० ले हराएको हो । सिटीको जितमा एर्लिङ हालान्ड, निको गोन्जालेज र जेरेमी डोकुले १-१ गोल गरे ।
खेलको २९औं मिनेटमा हालान्डले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा निकोले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे ।
दोस्रो हाफको ६३औं मिनेटमा डोकुले गोल गरेपछि सिटीको ३-० को जित पक्का भयो ।
जितपछि ११ खेलमा २२ अंक जोडेको सिटी दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । लिभरपुल १८ अंकका साथ आठौं स्थानमा झरेको छ ।
गएराति नै भएका अन्य खेलमा ब्रेन्टफोर्डले न्युकासललाई ३-१ ले हराउँदा नोटिङहाम फरेस्टले पनि लिड्स युनाइटेडविरुद्ध समान अन्तरको जित निकाल्यो ।
एस्टन भिल्लाले बर्नमाउथमाथि ४-० को जित निकाल्यो । क्रिस्टल प्यालेस र ब्राइटनले गोलरहित बराबरी खेले ।
प्रतिक्रिया 4