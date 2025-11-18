+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

फिल्म अभिनयमा सुशान्त केसीको डेब्यू, हेर्नूस ‘यस्तै रैछ’ को टिजर

फिल्ममा 'शाम्बाला' स्टार थिन्ले ल्हामो पनि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १२:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अस्ट्रेलियाली फिल्म निर्देशक कलानी गाकोनको फिल्म 'यस्तै रैछ'मा नेपाली अभिनेत्री थिन्ले ल्हामो र संगीतकर्मी सुशान्त केसीले अभिनय गरेका छन्।
  • सुशान्त केसीको डेब्यू अभिनय रहेको छोटो फिल्मको टिजर सार्वजनिक भएको छ र यसमा नेवारी समुदायका पात्रको भूमिका देखाइएको छ।
  • फिल्मको कथा एउटा म्युजिक भिडियोबाट सुरु भएर पूर्ण फिल्म बनेको हो र यसलाई सुशान्त केसीको कम्पनी एसकेसी स्टुडियोले निर्माण गरेको छ।

काठमाडौं । नेपालमा बस्दै आएका अस्ट्रेलियाली फिल्म निर्देशक कलानी गाकोनको फिल्ममा दुई नेपाली स्टारलाई देख्न पाइने भएको छ ।

गाकोन निर्देशित छोटो फिल्म ‘यस्तै रैछ’को टिजर रिलिज भएको छ । जहाँ, बर्लिनमा विश्व प्रिमियर भएको फिल्म ‘शाम्बाला’ अभिनेत्री थिन्ले ल्हामो र संगीतकर्मी सुशान्त केसीले अभिनय गरेका छन् ।

केसीले केही दिनअघि प्रशंसकलाई केही नयाँ चीज आउने बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उक्त फिल्मको टिजर सार्वजनिक भएको हो । यो छोटो फिल्म सुशान्तको डेब्यू अभिनय हो ।

टिजरमा पनि सुशान्तको डेब्यू अभिनय फिल्म रहेको उल्लेख गरिएको छ । टिजरले फिल्मको कथावस्तुबारे संक्षिप्त प्रकाश पार्छ । नदी किनारमा बसेर प्रेमिल गफ गरिरहेका दुई युवायुवतीको संवादलाई चित्रण गरिएको छ ।

संवादअनुसार, सुशान्तले फिल्ममा नेवारी समुदायका एक पात्रको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

टिजर सेयर गर्दै सुशान्तले लेखेका छन्, ‘ यस्तै रैछको कथा एउटा म्युजिक भिडियोको रूपमा सुरु भएको थियो, तर यसमा धेरै मन अडिएको थियो । त्यसैले हामीले एउटा फिल्म पनि बनायौं। । अविश्वसनीय रूपमा प्रतिभाशाली थिन्ले ल्हामोसँग स्क्रिन साझा गर्न पाउँदा आभारी छु ।’

यो फिल्मको निर्माण एसकेसी स्टुडियोले गरेको हो । उक्त कम्पनी सुशान्त केसीको फिल्म कम्पनी हो ।

टिजर हेर्नूस :

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sushant KC (@sushantkcofficial)

सुशान्त केसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित