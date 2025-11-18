सञ्चार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय एआई केन्द्रको स्थापना

२४ कात्तिक, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राष्ट्रिय एआई केन्द्रको उद्घाटन गरे । सो क्रममा मन्त्री खरेलले मन्त्रालयको सानो कोठाबाट सुरुवात गरिएको राष्ट्रिय एआई केन्द्र नेपालको लागि एआइ क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हुने बताए ।
एआई काउन्सील गठन भएको र एआई नीति आइसकेको अवस्थामा अव नेपाललाई डिजिटल युगको बाटोमा अघि बढेको धारणा राखे ।
मन्त्री खरेलले जनेजी आन्दोलनका क्रममा उठेका सुशासन, भ्रष्टचारमुक्त देश, रोजगारी लगाएतका बिषयलाई एआईले समेट्ने बताए ।
उनले सरकारको सारथी र जनताको उदेश्य प्राप्तका लागि एआईलाई प्रयोग गरिने जिकिर गरे ।
