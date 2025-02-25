बार्बिडियन क्रिकेटर रेमोन रेइफरले पोखराबाटै एनपीएल खेल्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२४ कात्तिक, काठमाडौं । बार्बडोसका बलिङ अलराउन्डर रेमोन रेइफरले दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटमा पनि पोखरा एभेन्जर्सबाटै खेल्ने भएका छन् ।
पोखराले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट राख्दै रेइफरलाई दोस्रो संस्करणमा पनि निरन्तरता दिएको जनाएको हो ।
३४ वर्षीय बाँबाँयाहाते अलराउण्डर रेइफरले सिनियर टोलीबाट धेरै खेल खेलेका छैनन् तरपनि फर्स्ट क्लास र लिस्ट ए खेलबाट राम्रो छाप छाडेका छन् ।
उनले १०१ फर्स्ट क्लास खेल खेल्दा ३९८९ रन बनाएका छन् भने १९८ विकेट पनि लिएका छन् । त्यस्तै सबैखाले टी२० ९३ खेल खेल्दा ११२४ रन बनाएका छन् भने ६६ विकेट पनि लिएका छन् ।
उनले क्यारेबियन प्रिमियर लिग, बंगलादेश प्रिमियर लिग र इन्टरनेशनल लिग टी२० जस्ता प्रतियोगिताहरू खेलेका छन् ।
पोखराले यसअघि इंग्लिस विकेटकिपर एडम रोसिङटनलाई मात्र अनुबन्ध गरेको छ ।
