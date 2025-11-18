मधेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

२५ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका छन् । आज बिहान ११ बजे जनकपुरको जानके चार होटलमा उनले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन् ।
पछिल्ला घटनाक्रमको बारेमा उनले आज आफ्ना धारणा राख्ने मुख्यमन्त्रीका सचिवालयका रन्जित सिंहले जानकारी दिए ।
दलहरूलाई छलेर प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले उनलाई गत आइतबार संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सोमबार बिहान बिरामी रहेको बहानामा उपचारको लागि काठमाडौं निस्केकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-३ कालापानीस्थित पानस होटलमा शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । यसपछि मधेश भवनको अवस्था असहज भएको छ ।
