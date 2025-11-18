साहस ऊर्जाको २२ प्रतिशत लाभांश घोषणा, शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ कात्तिक, काठमाडौं । साहस ऊर्जाले सेयरधनीका लागि २२.१०५३ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीले चुक्ता पूँजीको २१ प्रतिशत सेयर बोनस र सोको कर प्रयोजनका लागि आवश्यक १.१०५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको हो । सोमबार साँझ बसेको सञ्चालक समिति बैठकले यो लाभांश घोषणा गरेको हो ।
यो लाभांश विद्युत् नियमन आयोग र आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि प्रदान हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
साथै कम्पनीले यो बोनसपछि कायम हुने चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँको १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ ।
