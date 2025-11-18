+
साहस ऊर्जाको २२ प्रतिशत लाभांश घोषणा, शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने

२०८२ कात्तिक २५ गते ११:०३

  • साहस ऊर्जाले २२.१०५३ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ जसमा २१ प्रतिशत सेयर बोनस र १.१०५३ प्रतिशत नगद लाभांश समावेश छ।
  • कम्पनीले लाभांश विद्युत् नियमन आयोग र आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि प्रदान गर्ने जनाएको छ।
  • साहस ऊर्जाले बोनसपछि चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँको १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

२५ कात्तिक, काठमाडौं । साहस ऊर्जाले सेयरधनीका लागि २२.१०५३ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ ।

कम्पनीले चुक्ता पूँजीको २१ प्रतिशत सेयर बोनस र सोको कर प्रयोजनका लागि आवश्यक १.१०५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको हो । सोमबार साँझ बसेको सञ्चालक समिति बैठकले यो लाभांश घोषणा गरेको हो ।

यो लाभांश विद्युत् नियमन आयोग र आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि प्रदान हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

साथै कम्पनीले यो बोनसपछि कायम हुने चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँको १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ ।

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित