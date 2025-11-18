साहस ऊर्जाको प्रतिसेयर आम्दानी ५२.३७ रुपैयाँ, नाफा बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- साहस ऊर्जाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ४९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।
- कम्पनीको खुद नाफा २३.६ प्रतिशतले वृद्धि भई गत वर्षको ४० करोड २ लाख रुपैयाँबाट बढेको छ।
- विद्युत् बिक्री आम्दानी ९२ करोड ४६ लाख र वित्तीय लागत १६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
२७ कात्तिक, काठमाडौं । साहस ऊर्जाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार यस अवधिमा कम्पनीले ४९ करोड ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
कम्पनीको खुद नाफा समीक्षा अवधिमा २३.६ प्रतिशत बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले ४० करोड २ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीमध्ये साहस ऊर्जाले अब्बल वित्तीय विवरण निकालेको छ ।
विद्युत् बिक्री आम्दानी बढ्नु र वित्तीय लागत घट्दा नाफामा योगदान पुगेको छ । यस्तो आम्दानी पहिले ८६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै वित्तीय लागत पनि घटेको छ ।
वित्तीय लागत पहिले २३ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लाग्दा सबै हाइड्रोपावरको वित्तीय लागत घटेको छ ।
साहस ऊर्जाको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ५२.३७ रुपैयाँ छ । त्यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ १९६ रुपैयाँ छ । हाल बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६६४.२० रुपैयाँ छ । कम्पनीले ८६ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
