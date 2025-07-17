बैंकको ब्याज घट्दा साहस ऊर्जाको नाफा दोब्बर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- साहस ऊर्जाले ८६ मेगावाट सोलुखोला आयोजनाबाट गत आर्थिक वर्षमा ९० करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ।
- कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विद्युत् बिक्री गरेको र वित्तीय लागत ८० करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
- साहस ऊर्जाले ३४१ मेगावाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
२५ साउन, काठमाडौं । ८६ मेगावाटको सोलुखोला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको साहस ऊर्जाले एक वर्षमै दोब्बर बढी नाफा गरेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा ९० करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो नाफा ४२ करोड ३ लाख रुपैयाँ थियो । विद्युत् बिक्री आम्दानी बढ्नु र बैंकको ब्याज घट्दा कम्पनीको नाफामा उच्च वृद्धि देखिएको छ ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बिजुली बेचेको छ । अघिल्लो वर्ष बिजुली बिक्री आम्दानी २ अर्ब ४४ करोड थियो । त्यस्तै वित्तीय लागत अघिल्लो वर्ष १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ८० करोड ५ लाख रुपैयाँ छ ।
कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ८८ पैसा छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १८४ रुपैयाँ छ । कम्पनीले ३४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी गर्ने निर्णय गरेकोछ ।
हाल कायम चुक्ता पूँजीमा शत प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । हाल यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६७७ रुपैयाँ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4