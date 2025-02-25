+
English edition
एनपीएल २०२५ :

अस्ट्रेलियाका क्रिस लिनदेखि स्थानीय खेलाडीहरूको साथमा च्याम्पियन बन्ने सुदूरपश्चिमको लक्ष्य

२०८२ कात्तिक २६ गते ९:०४ २०८२ कात्तिक २६ गते ९:०४

गोविन्दराज नेपाल

Shares

गोविन्दराज नेपाल

Shares
अस्ट्रेलियाका क्रिस लिनदेखि स्थानीय खेलाडीहरूको साथमा च्याम्पियन बन्ने सुदूरपश्चिमको लक्ष्य

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदूरपश्चिम रोयल्सले नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो सिजनमा उपविजेता बनेको थियो र दोस्रो सिजनको उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ।
  • सुदूरपश्चिमले दोस्रो सिजनका लागि चार विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ जसमा आईपीएल अनुभव भएका अस्ट्रेलियन ब्याटर क्रिस लिन पनि छन्।
  • सुदूरपश्चिम रोयल्सको टिममा अधिकांश खेलाडी सुदूरपश्चिम प्रदेशका छन् र मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाको नेतृत्वमा दोस्रो सिजन खेल्दैछ।

२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को पहिलो सिजनमा सुदूरपश्चिम पश्चिम रोएल्स कम्प्लिट टिमको रुपमा थियो ।

अलराउण्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी मार्की तथा कप्तान रहेको सुदूरपश्चिमले राष्ट्रिय टिमदेखि घरेलु क्रिकेटका अनुभवी खेलाडी र राम्रो विदेशी खेलाडीहरू अनुबन्ध गर्दै टिम सन्तुलित बनाएको थियो र मैदानमा पनि उस्तै खालको प्रदर्शन गरेको थियो ।

तर लिग अवधिभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर पनि फाइनलमा अर्थात निर्णायक खेलमा अभागी बन्दा सुदूरपश्चिम उपविजेता बनेको थियो । पहिलो सिजनकै च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य बनाएको सुदूरपश्चिम आफ्नो लक्ष्यबाट थोरैले चुक्यो ।

उपाधिको ‘फेभरेट’ भएपनि फाइनलमा जनकपुर बोल्ट्ससँग सुदूरपश्चिम पराजित भएको थियो । पहिलो सिजन उपाधि नजिक पुगेर पनि थोरैले टाढा बनेको सुदुरपश्चिम अब दोस्रो संस्करणको एनपीएलको उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ तयारीमा छ ।

सुदूरपश्चिम नेपाली घरेलु क्रिकेटका सफल प्रशिक्षक जगत टमाटाको प्रशिक्षणमा लगातार दोस्रो सिजन खेल्दैछ । राष्ट्रिय टिमका दीपेन्द्रसिंह ऐरी र आरिफ शेखसँगै राष्ट्रिय टिमका अनुभव लिइसकेका खेलाडीहरू विनोद भण्डारी, अविनाश बोहरा, इशान पाण्डे जस्ता खेलाडी यस टिममा छन् ।

यस्तै विदेशी खेलाडीमा स्कट कुगेलेइन र हर्मित सिंहलाई दोस्रो सिजन पनि निरन्तरता दिएको सुदूरपश्चिमले अस्ट्रेलियन ब्याटर क्रिस लिन र जोस ब्राउन जस्ता खेलाडी दोस्रो सिजनका लागि अनुबन्ध गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमले अहिलेसम्म चार विदेशी खेलाडी मात्र अनुबन्ध गरेको छ । एनपीएलमा एक टिमले बढीमा ६ जनासम्म अनुबन्ध गर्न पाउनेछ । चार विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्दै सुदूरपश्चिमले टिम सन्तुलित बनाएको छ ।

क्रिस लिनको आगमनपछि उनले ओपनिङ गर्नेछन् । उनलाई टप अर्डरमा विनोद भण्डारी, इशान पाण्डेले साथ दिन सक्छन् ।

यस्तै मिडल अर्डरमा कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीसँगै आरिफ शेख, जोस ब्राउन अनुभवी खेलाडी छन् । दीपक बोहरा, मिलन बोहराको मिडल अर्डरमा विकल्पको रुपमा छन् ।

त्यसपछि पेस बलिङमा पहिलो सिजनका सर्वाधिक विकेटकर्ता स्कट कुगेलेइनसँगै अबिनाह बोहरा र हेमन्त धामी छन् । ट्यालेन्ट हन्टबाट आएका हिक्मत महरा पनि विकल्पमा छन् ।

स्पीनमा पनि नेपाली र विदेशी खेलाडीको साथ छ । अमेरिकी खेलाडी हर्मित सिंह र नरेन साउद मुख्य स्पीनरको रुपमा छन् । उनीहरूलाई कप्तान दीपेन्द्रले साथ दिनेछन् ।

क्रिस लिनको ब्याटिङ हेर्न आतुर

पहिलो सिजन सुदूरपश्चिमका लागि सबै विदेशी खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गरे । अलराउण्डर सैफ अली जैब बेस्ट प्लेअर घोषित भए । बलर स्कट कुगेलेइनले सर्वाधिक विकेट लिए । स्पीन अलराउण्डर हर्मित सिंहले किफायती बलिङ गरे । ब्राण्डन म्याकमुलेनले पनि अलराउण्ड प्रदर्शन गरे ।

दोस्रो सिजनका लागि स्कट र हर्मतिलाई रिटेन गरेको सुदूरपश्चिमले दुई अस्ट्रेलियन खेलाडी थपेको छ । त्यसमा ब्याटर क्रिस लिन र जोस ब्राउन छन् ।

आईपीएलमा ब्याटिङ गर्दै क्रिस लिन

लिनले आईपीएलदेखि बिग बास लिगसम्मको अनुभव बटुलेका छन् । उनी विशेषगरी आक्रमक सुरुवात दिलाउने ब्याटरको रुपमा चिनिन्छन् । उनले आईपीएलमा धेरै समयमा कोलकता नाइट राइडर्सबाट खेलेका थिए । यस्तै बिग बास लिगमा ब्रिसबेन हिटको कप्तानी समेत गरिसकेका छन् ।

अब टीयू मैदानमा उनको ब्याटिङ हेर्न नेपाली समर्थक आतुर छन् । उनी जस्तै अर्का आक्रमक ब्याटर जोस ब्राउन पनि यस टिममा छन् । सुदूरपश्चिमको ब्याटिङमा अब अस्ट्रेलियन फ्लेभर देख्न पाइन्छ ।

यी दुई खेलाडीको ब्याटिङ अनि न्यजुलियाण्डका स्कट कुगेलेइनले पेस बलिङले सुदूरपश्चिमको प्रदर्शन कस्तो होला हेर्न बाँकी छ ।

घरेलु खेलाडीहरूको वर्चस्व

सुदूरपश्चिम रोयल्स सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने टोली हो । यस टिममा पहिलो सिजन देखि नै त्यहाँका स्थानिय खेलाडीहरू धेरै थिए । कप्तान तथा मार्की दीपेन्द्र सिंह ऐरी नै त्यही प्रदेशका हुन् ।

दोस्रो सिजनमा झन् धेरै खेलाडी सुदूरपश्चिमले आफ्नै क्षेत्रबाट समेटेको थियो । रिटेन गरिएका दीपेन्द्रसँगै विनोद भण्डारी, नरेन साउद त्यही क्षेत्रका हुन् । अविनाश बोहरा पनि छिमेकी प्रदेश कर्णालीका हुन् ।

नरेन साउद

यस्तै दोस्रो सिजनका लागि सुदूरपश्चिमले अक्सनबाट आफ्नै क्षेत्रका खेलाडीहरू अनुबन्ध गर्‍यो । जसमा मिडियम पेसर हेमन्त धामी देखि दीपक बोहरा, मिलन बोहरा, टेक रावत र दीपेन्द्र थापा छन् ।

यी सबै खेलाडीले घरेलु क्रिकेटमा सुदूरपश्चिमको टिमबाट खेलिसकेका छन् । सुदूरपश्चिमको टिममा यस पटक विदेशी खेलाडीलाई छाड्ने हो लगभग सबै खेलाडी आफ्नै प्रदेशबाट छन् । आरिफ शेख (मधेश प्रदेश) र इशान पाण्डे (बागमती प्रदेश) दुई खेलाडी मात्र अन्य प्रदेशका हुन् ।

यस्तै अबिनाश बोहराको जिल्ला सल्यान कर्णाली प्रदेश भएपनि यो धनगढी जिल्लासँगै जोडिएको छ । यस्तै स्थानिय ट्यालेन्ट हन्टबाट सुदूरपश्चिमले मिडियम पेसर हिक्मत महरालाई टोलीमा समावेश गरेको छ ।

पहिलो सिजनको प्रदर्शन

सुदूरपश्चिम रोएल्सले पहिलो सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो । लिग चरणमा ७ मध्ये ६ खेल जितेर शीर्ष स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम फाइनल पुगेको थियो । तर निर्णायक खेलमा जनकपुर बोल्ट्ससँग पराजित भएपछि पहिलो सिजन उपविजेता बन्यो ।

दीपेन्द्रसिंह ऐरी देखि घरेलु क्रिकेटमा अनुभवी विनोद भण्डारी, आरिफ शेख, इशान पाण्डे, अविनाश बोहरा देखि स्थानिय युवा प्रतिभावाना खेलाडीहरू टिममा थिए । यस्तै स्कट कुगेलइन, सैफ अली जैव, हर्मित सिंह जस्ता विदेशी खेलाडीको साथ सुदूरले पहिलो सिजन सन्तुलित प्रदर्शन गरेको थियो ।

पहिलो सिजन सुदूरपश्चिमले कूल ९ खेल खेल्दा लिग चरणमा चितवन राइनोजसँग ३३ रन र फाइनलमा जनकपुर बोल्ट्ससँग मात्र पराजित भएको थियो ।

लिगमा सुदूरपश्चिमले जनकपुर बोल्ट्सलाई ७२ रनले र क्वालिफायर वानमा ८ विकेटले पराजित गरेको थियो । फाइनलमा जनकपुरले दुई हारको बदला लिँदै सुदूरपश्चिमलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो ।

पहिलो सिजन सुदुरपश्चिमबाट खेलेका इंग्लिस अलराउण्डर सैफ अली जैब बेस्ट प्लेअर घोषित भएका थिए । यस्तै कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी नेपाली खेलाडीमा उत्कृष्ट हुँदै कार पुरस्कार जितेका थिए ।

पहिलो सिजन सैफ जैबले २७५ रन बनाएका थिए । उनी सर्वाधिक रन बनाउनेमा चौथो स्थानमा थिए । यस्तै सुदूरपश्चिमबाट खेलेका स्कट कुगेलेइनले सर्वाधिक १७ विकेट लिएका थिए ।

सुदूरपश्चिम रोयल्स टिम

रिटेन गरिएका खेलाडी : दीपेन्द्रसिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, आरिफ शेख, इशान पाण्डे, अविनाश बोहरा, नरेन साउद
अक्सनबाट अनुबन्ध भएका खेलाडी : हेमन्त धामी, दीपक बोहरा, मिलन बोहरा, दीपेन्द्र थापा, टेक रावत
ट्यालेन्ट हन्ट : हिक्मत महरा
मुख्य प्रशिक्षक : जगत टमाटा

सुदूरपश्चिम रोयल्स
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League
NPL- Nepal Premier League 2025

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
छुटाउनुभयो कि?

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
अन्तर्वार्ता

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
राष्ट्रिय समाचार

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
छुटाउनुभयो कि?

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

अस्ट्रेलियाका क्रिस लिनदेखि स्थानीय खेलाडीहरूको साथमा च्याम्पियन बन्ने सुदूरपश्चिमको लक्ष्य

अस्ट्रेलियाका क्रिस लिनदेखि स्थानीय खेलाडीहरूको साथमा च्याम्पियन बन्ने सुदूरपश्चिमको लक्ष्य

एभरेस्ट महिला भलिबल लिग आजदेखि पुन: सञ्‍चालन हुँदै

एभरेस्ट महिला भलिबल लिग आजदेखि पुन: सञ्‍चालन हुँदै

विराटनगर किङ्सको अपेरल पार्टरनमा डोल्पो

विराटनगर किङ्सको अपेरल पार्टरनमा डोल्पो

रोनाल्डोले भने- आगामी विश्वकप मेरा लागि अन्तिम, दुई वर्षभित्र सन्यास

रोनाल्डोले भने- आगामी विश्वकप मेरा लागि अन्तिम, दुई वर्षभित्र सन्यास

चितवनमा जारी खेलकुद महोत्सवमा मानन्धर, श्रेष्ठ र गुरुङ सम्मानित

चितवनमा जारी खेलकुद महोत्सवमा मानन्धर, श्रेष्ठ र गुरुङ सम्मानित

रोहितले दार्जिलिङमा टेनिस खेल्ने

रोहितले दार्जिलिङमा टेनिस खेल्ने

ट्रेन्डिङ

यूएईविरुद्ध नेपाली ओपनिङ जोडीको अर्धशतकीय साझेदारी

यूएईविरुद्ध नेपाली ओपनिङ जोडीको अर्धशतकीय साझेदारी
कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने
खेलकुदमन्त्रीको पहिलो निर्णय : मातहतका सबै निकायको बैठक लाइभ गर्ने

खेलकुदमन्त्रीको पहिलो निर्णय : मातहतका सबै निकायको बैठक लाइभ गर्ने
हरि हजुर पुरुष भलिबलको कप्तान नियुक्त

हरि हजुर पुरुष भलिबलको कप्तान नियुक्त
क्रिकेट रंगशालामा धुर्मुस-सुन्तलीले करिब ६० करोड बराबरको काम गरेको सरकारी मूल्यांकन रिपोर्ट

क्रिकेट रंगशालामा धुर्मुस-सुन्तलीले करिब ६० करोड बराबरको काम गरेको सरकारी मूल्यांकन रिपोर्ट
बाँकेमा ‘फिफा फुटबल फर स्कुल’ कार्यक्रम उद्घाटन

बाँकेमा ‘फिफा फुटबल फर स्कुल’ कार्यक्रम उद्घाटन

वेबस्टोरिज

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ