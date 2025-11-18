२५ कात्तिक, काठमाडौं । ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा आगलागी आपतकालीन सूचना प्रणाली स्थापना गरिएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मंगलवार एक कार्यक्रमबीच सो प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
आगलागीबाट हुने विपद्को बेलामा तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक सूचना दिने उद्देश्यले सो प्रणाली जडान गरिएको मेयर महर्जनले बताए ।
उनले सो प्रणाली परीक्षणको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको र त्यसले प्रभावकारी ढंगले काम गरे ललितपुरको सबै चोकहरूमा जडान गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिए ।
त्यस अवसरमा मेयर महर्जनले मुलुकका सबै नगरपालिकाहरूले भन्दा ललितपुर महानगरपालिकाले विपद्को क्षेत्रमा अब्बल तरिकाले काम गरेको दाबी समेत गरे ।
ललितपुर महानगरपालिकाले यसअघि नै विपद् कालमा गुनासो सुन्नका लागि ११३१ नम्बरको टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
