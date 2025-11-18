+
अध्ययनको निष्कर्ष : प्रकृतिमैत्री देशको सूचीमा नेपाल विश्वमै पहिलो स्थानमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते १३:५१

नेपाल विश्वकै सबैभन्दा धेरै प्रकृतिसँग जोडिएको देश बन्न सफल भएको छ । रोयल स्विडिस एकेडेमी अफ साइन्सको तर्फबाट स्प्रिन्जरले प्रकाशित गर्ने वातावरण विज्ञानसम्बन्धी विश्व प्रसिद्ध जर्नल एम्बियोमा प्रकाशित एक अध्ययनले नेपाललाई विश्वकै सबैभन्दा प्रकृतिमैत्री देश ठहर गरेको हो ।

प्रकृतिसँग देशका जनताको संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सम्बन्धका विषयमा विश्वका ६१ देशका ५७ हजार मानिसमा गरिएको अध्ययनले नेपालीहरुमा सर्वाधिक प्रकृतिप्रेम रहेको देखाएको छ ।

उक्त सर्भेक्षणमा मानिसको प्रकृतिप्रतिको व्यवहार तथा दृष्टिकोणलाई कसरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक पक्षहरुले प्रभाव पार्दछन् भन्ने कुराको समीक्षा गरिएको थियो ।

त्यस क्रममा १.३९ अंक सहित नेपाल पहिलो स्थानमा पर्न सफल भएको छ।

उक्त सूचीमा १.२२ अंक सहित इरान दोश्रो स्थानमा छ भने तेश्रो स्थानको दक्षण अफ्रिकाले १.२० अंक पाएको छ ।

सर्वाधिक प्रकृतिमैत्री जनता भएका अन्य टपटेन मुलुकहरुमा क्रमशः बंगलादेश, नाइजेरिया, चिली, क्रोएसिया, घाना, बुल्गेरिया र ट्युनिसिया रहेका छन् ।

यसरी प्रकृतिसँग सर्वाधिक जोडिएका शीर्ष १० देशको सूचीमा केवल दुईवटा मात्रै युरोपेली देश मात्र पर्न सफल भएका छन् । यो सूचीमा अर्को युरोपेली मुलुक फ्रान्स १९औं स्थानमा रहेको छ ।

प्रकृतिसँग सर्वाधिक जोडिएका देशहरुको शीर्ष सूचीमा अधिकांश एसिया तथा अफ्रिकाका देश रहँदा स्पेन भने यो सूचीको सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ । उसको माइनस ०.६१ अंक छ । त्यसैगरी जापान अन्तिमबाट दोश्रो स्थानमा छ ।

प्रकृतिसँग सबैभन्दा कम जोडिएका पुछारका १० देशमा रुस, आयरल्याण्ड, साउदी अरब, बेलायत, नेदरल्याण्ड, क्यानडा, जर्मनी, इजरायल, जापान र स्पेन रहेका छन् ।

ब्रिटिस तथा अष्ट्रियन शोधकर्ताहरुको नेतृत्वमा भएको उक्त अध्ययनले अध्यात्म र धार्मिक आस्थाले मानिसहरुको प्रकृतिसँगको सम्बन्धलाई गहन बनाउने सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व रहेको देखाएको छ ।

विविधताले भरिएको मनोरम मनाङ (फोटो फिचर) – Online Khabar

रोचक त के भने देशको बजारमैत्री अर्थतन्त्रको स्तर प्रदर्शन गर्ने विश्व बैंकको डोइंग बिजनेस इन्डेक्समा उच्च स्थानमा रहेका देशहरु प्राकृतिक वातावरणसँगको सम्बन्धको हिसाबले कमजोर देखिएका छन् । त्यसैगरी सहरीकरणको स्तर, औसत आय तथा इन्टरनेट प्रयोगको दरले पनि प्रकृतिसँगको आबद्धतालाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

प्रकृतिमैत्री देशको सूचीमा अन्य केही मुलुकहरुको स्थान यस्तो छ :

भारत : ३०औँ

चीन : ३६औं

पाकिस्तान : ४२औं

इटाली : ४४औं

अष्ट्रेलिया : ४६औं

अमेरिका : ४७औं

स्विजरल्याण्ड : ५२औं

ब्राजिल : ११औं

एजेन्सीको सहयोगमा

