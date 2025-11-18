मिस नेपाल इन्टरनेसनल उरुषा र जापानी राजदूतबीच भेट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौँ । मिस नेपाल इन्टरनेसनल उरुषा भण्डारी र जापानी राजदूत मैदा तोरुबीच मंगलबार शिष्टाचार भेट भएको छ ।
जापानमा आयोजना हुन लागेको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस इन्टरनेसनलमा सहभागी हुन टोकियो प्रस्थान गर्नुअघि भण्डारी र राजदूत तोरुबीच दूतावासमा भेट भएको हो ।
भेटमा दुई मुलुकबीचको मित्रता र सहयोगपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको मिस नेपाल आयोजक संस्था द हिडन ट्रेजरले जानकारी दिएको छ ।
‘मिस इन्टरनेसनल समारोहमा नेपालको प्रतिनिधिको रुपमा हाम्रा साझा लक्ष्य र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा योगदान पुर्याउन हामी तत्पर छौं’ हिडन ट्रेजरले जनाएको छ ।
मिस इन्टरनेसनलमा सहभागी हुन उरुषा मंगलबार राती टोकियोतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।
