चैतमा ए डिभिजन लिग फुटबल आयोजनाको लागि तयारी गर्ने सहमति

- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा एन्फा, ए डिभिजन क्लब र खेलाडी संघबीच चैतमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल आयोजना गर्ने सहमति भएको छ।
- बैठकमा आजको मितिबाट १२० दिन भित्र लिग सुरु गर्ने निर्णय भएको छ।
- खेलाडी संघले आन्दोलनपछि मन्त्रालयले तीन पक्षलाई बोलाएर ए डिभिजन लिग गर्न सहजीकरण गरेको हो।
२५ कात्तिक, काठमाडौं । आगामी चैतमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल आयोजना गर्नका लागि तयारी गर्ने सहमति भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनमा मंगलबार एन्फा पदाधिकारी, ए डिभिजन क्लब प्रतिनिधि र फुटबल खेलाडी संघबीच भएको बैठकपछि शहीद स्मारक लिग यसै वर्ष सुरु गर्न तयारी गर्ने सहमति भएको हो ।
बैठकमा बताइएअनुसार आजको मितिबाट १२० दिन भित्र लिग सुरु गर्ने सहमति भएको हो ।
यसअघि एन्फा र ए डिभिजन क्लबबीच यस वर्ष राष्ट्रिय लिग गर्ने र ए डिभिजन लिग अर्को वर्ष सहमति भएपछि खेलाडी संघले आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।
त्यसपछि खेलकुद मन्त्रालयले एन्फा पदाधिकारी, क्लब र खेलाडी संघलाई बोलाएर छलफल ए डिभिजन लिग नै गर्नका लागि सहजीकरण गरेको हो ।
