सोलु हाइड्रोपावरले पायो आईपीओ अनुमति, २ अर्बको सेयर जारी गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २५ गते १६:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सोलु हाइड्रोपावर कम्पनीले २ करोड कित्ता प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ।
  • संस्थापक समूहको ८० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत हिस्सा रहने गरी आईपीओ १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा जारी गरिनेछ।
  • कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्लामा ८२ मेगावाट क्षमताको तल्लो सोलु हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरेको छ।

२५ कात्तिक, काठमाडौं । सोलु हाइड्रोपावर कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको छ ।

कम्पनीले २ करोड कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति पाएको हो । जसमा संस्थापक समूहको ८० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । अंकित मूल्य १ सयका दरले कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ ।

बिक्री प्रवन्धकमा नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ र हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । यस कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्लामा तल्लो सोलु हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरेको छ । आयोजना ८२ मेगावाट क्षमताको रहेको छ ।

सोलु हाइड्रोपावर
