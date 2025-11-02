रोहितले दार्जिलिङमा टेनिस खेल्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली भेट्रान टेनिस खेलाडी रोहित सुनुवारले नोभेम्बर १४ देखि १६ तारिखसम्म भारतको दार्जिलिङ जिमखाना खुला टेनिस प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्।
- रोहितले भेट्रान ४५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्स र डबल्समा खेल्ने छन् र डबल्समा स्थानिय जोली टार्गेनसँग मिलेर खेल्ने छन्।
- प्रतियोगितामा पुरुष/महिला सिंगल्स र भेट्रानका विभिन्न उमेरसमूहका ६ देखि ८ स्पर्धा हुने र कुल पुरस्कार राशी ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
२५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली भेट्रान टेनिस खेलाडी रोहित सुनुवारले दार्जिलिङ जिमखाना खुला टेनिस प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् ।
नोभेम्बर १४ देखि १६ तारिखसम्म भारतको दार्जिलिङमा हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुन रोहित बुधबार जाँदै छन् ।
रोहितले भेट्रान ४५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्स र डबल्समा खेल्ने छन् । डबल्समा रोहितले स्थानिय जोली टार्गेनसँग मिलेर खेल्ने छन् ।
पुरुष/महिला सिंगल्स र भेट्रानको विभिन्न उमेरसमूहको ६ गरी ८ स्पर्धामा खेल हुनेछ ।
दार्जिलिङ जिमखाना क्लबको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशी ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया 4