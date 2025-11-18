+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाकिस्तानकी ‘अमर गायिका’, जसले गाएकी थिइन् तारादेवीको गीत

उनी संगीतलाई आफ्नो ईश्वरसँग नजिक हुने माध्यमका रूपमा लिन्छिन् । श्रोतालाई भगवान मान्छिन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २९ गते ११:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आबिदा परवीन पाकिस्तानकी अमर गायिका हुन् जसले सूफी संगीतमा महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वव्यापी मान्यता पाएकी छिन्।
  • सन् १९५४ मा सिन्धी सूफी परिवारमा जन्मिएकी उनले सानैदेखि संगीतमा प्रशिक्षण पाएकी थिइन् र सन् १९७३ मा रेडियो पाकिस्तानबाट आफ्नो करियर सुरु गरिन्।
  • उनले उर्दू, सिन्धी, पञ्जाबी, अरबी, फारसी भाषामा गाउने गर्छिन् र नेपालमा सन् २००३ मा नेपाली गीत समेत गाएकी थिइन्।

जबजब संसार कोलाहलमा डुब्छ, जबजब चेतनामाथि भौतिकता हाबी हुन्छ । तबतब एउटा आवाज सुन्दा लाग्छ, सम्पूर्ण अस्तव्यस्ततालाई चुम्बकले झैँ खिचेर शान्तिको अथाह सागरमा विलीन गरिदियो ।

लामो बाक्लो घुम्रिएको कपाल, ठूलो अनुहार, फुकेका गाला, सग्लो र खुला कपडा । त्यसमा सजिएको एउटा ठूलो ज्यान । जसले निकालिरहने बाक्लो मनमोहक स्वर । त्यही स्वरले हो तानेर कतै पुर्‍याउने । जहाँ के पाइन्छ ? के मिल्छ ? त्यो त उनलाई गहिरिएर सुन्नेले मात्र महसुस गर्न सक्छन् । यति भनौं, उनको संगीतले समयको सीमा नाघेर सिधै ‘परम शान्ति’सँग साक्षात्कार गराउँछ ।

आबिदा परवीन । पाकिस्तानकी अमर गायिका । हो, चर्चा उनकै स्वरको हो । परवीनको गायनलाई शब्दमा बाँध्न कठिन छ । कारण, उनको आवाज आफैंमा ऊर्जाको अखण्ड प्रवाह हो ।

उनको आवाजको बलियोपनले कम्पन पैदा गर्दा मनलाई हल्लाइदिन्छ । हल्लेको मन उडेर कतै जान खोज्छ । निष्पट अँध्यारोमा । र, उनलाई हेरिरहुँ, सुनिरहुँ लाग्छ ।

त्यतैकतैबाट लोभी मन हावासँग खेल्ने उनको हातको चाल बन्न लोभिन्छ । उनले गाउने शब्द र सके स्वर नै बनुँ भनेर तातिन्छ । तर, ती खोज्दैमा मनले सबै कहाँ पाउँछ र!

यथार्थमा मन आबिदा परवीनलाई कुनै स्ट्रिमिङ एपमा सुनिरहेको हुन्छ । एकोहोरो । लुपमा । लिप्त भएर ।

000

आखिरीमा उनका फ्यान हुनुको नाताले गायनबाहेक विचारले समेत मन गल्छ ।

‘म न त पुरुष हुँ, न महिला । म त भावनाको माध्यम मात्र हुँ’ आजभन्दा १२ वर्षअघि दी गार्जियन्ससँगको कुराकानीमा उनले यसो भनेकी थिइन् । हुन पनि हो । उनी आफैंले त्यस कुरामा विद्रोह गरेर आएकी हुन् ।

पाकिस्तानी एक सिन्धी सूफी परिवारमा सन् १९५४ मा उनी जन्मिइन् । घर संगीतमैत्री थियो । स्वभाविक रूपमा उनको संगीत प्रशिक्षणको जग घर नै बन्यो । उनका पिता उस्ताद गुलाम हैदर आफैं प्रख्यात गायक र संगीत शिक्षक थिए ।

समाज त पुरुषप्रधान छँदै थियो । तर उनका बुबाआमाले अर्को सन्तान जन्माएनन् । छोरी आबिदालाई नै आफ्नो साङ्गीतिक उत्तराधिकारीको रूपमा रोजे । त्यसको एउटै कारण, आबिदाले सानैदेखि देखाएको छनक हो ।

केवल तीन वर्षको हुँदादेखि उनी आफ्नो बुबासँग सूफी सन्तहरूको मजारमा गाउने र भजन वाचन गर्ने गर्थिन् । भलै उनको औपचारिक व्यावसायिक करियर भने सन् १९७३ मा सुरु भयो ।

त्यसबेला रेडियो पाकिस्तानबाट उनले आफ्नो पहिलो सिन्धी गीत ‘तुहिन्जे जुल्फान जे बन्द कमन्द विधा’ रेकर्ड गराएकी थिइन् । यस गीतपछि सन् १९७७ मा उनी आधिकारिक रूपमा रेडियो पाकिस्तानकी गायिका बनेकी थिइन् ।

यसरी त्यसबेलादेखि निरन्तर उनी गायनमा माझिँदै आइन् । र, एक लैङ्गिक विभेदलाई उनले परास्त गर्न सकेकी छिन् । पाकिस्तान, भारत लगायत दक्षिण एसियामा सूफी, कव्वालीको राम्रै प्रभुत्व छ । तर, तुलानात्मक रूपमा महिलाको संख्या अत्यन्तै थोरै छ । महिलाहरू प्रायः गजल वा केही विधामा मात्रै सीमित हुने गरेका छन् ।

त्यस्तोमा सिन्धको एक सानो शहर लरकानाबाट आबिदा परवीन जसरी आइन्, त्यो कुनै क्रान्तिकारी कदमभन्दा कम छैन । सन् १९९७ मा नुसरत फतेह अली खानको निधन भयो । उनको मृत्युले सूफी संगीतको विश्वव्यापी मञ्चमा ठूलो रिक्तता ल्याएको थियो । तर धेरैले त्यस रिक्ततालाई कम गर्ने अथवा त्यसको ठाउँ लिने व्यक्तिका रूपमा आबिदा परवीनलाई नै हेरेका थिए ।

आखिरीमा प्रशंसा मात्र थिएन । त्यो सूफी संगीतको सर्वोच्च सिंहासनमा महिलाको औपचारिक स्वीकृति थियो । आजकल उनी बुढेसकालको उत्तरार्द्धमा छिन् । तर आफ्नो समयमा छँदा उनको हरेक कार्यक्रमको टिकट ‘सोल्ड आउट’ हुन्थे । रोचक कुरा के छ भने उनले संगीतलाई कहिल्यै पनि पैसाको नजरले हेरिनन् ।

पैसालाई एउटा प्रदूषण मान्ने उनी आफ्नो काम र लोभ कहिल्यै पनि एकै ठाउँमा उभिन नसक्ने बताउँछिन् । बरु आफ्नो देशको प्रचार विशुद्ध रूपमा गर्न पाएकोमा उनी गर्व गर्छिन् । उनले आफूलाई आफ्नो देशको ‘हृदय र इच्छाको राजदूत’ मान्छिन् । यसकारण अन्य देशहरूमा जानु र त्यहाँ प्रस्तुति दिनुलाई उनी आफ्नो नियति ठान्छिन्।

त्यसैगरी मञ्चलाई लिएर पनि उनको विचार तटस्थ छ । उनले मञ्चलाई तीर्थस्थल मान्छिन् । त्यहाँबाट पवित्र सन्देश प्रवाह गरिने भएकाले उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन् । किनकि उनी मञ्चमा आफूलाई अभिव्यक्तिका लागि एक ‘वाहन’का रुपमा लिन्छिन् । उनको काम त मञ्चमार्फत ईश्वरको सन्देश र प्रेम फैलाउने हो ।

प्रशंसकहरूले उनलाई ‘क्विन अफ सूफी म्युजिक’ अर्थात् सूफी संगीतकी रानी उपमा दिएका छन् । गायन शैली, गजल र कव्वालीहरूमा गहिरो पकड राख्ने भएकाले उनलाई यस्तो उपमा दिइएको थियो ।

उनको क्षमता त्यतिमा मात्र सीमित छैन । ती बाहेक उनी मुख्य रूपमा ठुमरी, ख्याल, राग (रागा), सूफी रक, शास्त्रीय र अर्धशास्त्रीय संगीत गाउँछिन् । उनको मुख्य पहिचान भने ‘काफी’ हो । यसमा पर्कसन (तालवाद्य) र हार्मोनियमको साथमा एकल रूपमा प्रस्तुती दिइन्छ । जहाँ उनले सूफी कविहरूका रचनाहरू गाउने गर्छिन् ।

अझ त्यसमाथि उनी उर्दू, सिन्धी, पञ्जाबी, अरबी र फारसी भाषामा गाउने गर्छिन् । कहिलेकाहीँ भारतीय कविहरूका रचनाहरू गाउँदा हिन्दी र सरल ब्रज भाषामा पनि गाएकी छिन् ।

फरक-फरक भाषामा गाउन सक्ने उनको क्षमताको चर्चा गरिरहँदा छुटाउनु हुन्न, नेपालमा आएर उनले नेपाली गीत समेत गाएकी छिन् । कुरो सन् २००३ ताकाको हो । त्यसबेला उनी ४९ वर्षका थिइन् ।

नेपालमा उनलाई काठमाडौंस्थित पाकिस्तान दूतावासले ल्याएको थियो । हायात रिजेन्सीमा अप्रिल ५ मा उनको सार्वजनिक कार्यक्रम थियो । जहाँ उनले आफ्ना सूफीहरू त सुनाइन् नै, सँगै तारादेवीको ‘उकाली ओरालीहरूमा’को कभर पनि गाएकी थिइन् । जुन अहिले पनि युट्युबमा सुन्न सकिन्छ ।

त्यस्तै त्यस कार्यक्रमपछि उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका लागि एक छुट्टै निजी कन्सर्ट पनि गर्ने योजना बनाएको नेपाली टाइम्सले समाचार लेखेको छ । त्यसैमा उनीबारे चर्चा यसरी गरिएको छ ।

‘उनी एक समाधिजस्तै गहनताका साथ गाउँछिन् । भक्ति वा समर्पणमा आफ्ना हातहरू स्वर्गतिर उठाउँछिन् । र, जोड दिन आफ्ना तिघ्रामा थप्पडी मार्छिन्।’ यसरी आफ्नै गायनमा उल्लासमय तरिकाले रमाउने परवीन आफैंमा आध्यामिक व्यक्ति हुन् ।

उनी संगीतलाई आफ्नो ईश्वरसँग नजिक हुने माध्यमका रूपमा लिन्छिन् । श्रोतालाई भगवान मान्छिन् । उनी मान्छेबीचमा हुने र मान्छेको मनबीचमा हुने युद्ध तोडिनुपर्छ, रोकिनुपर्छ भनेर सत्यको पक्षमा कुरा गर्छिन् ।

र त, आफ्नो गीत ‘दोस्त’मार्फत सबैलाई यसो भन्छिन्:

के भनूँ साथीलाई, मित्रताको कति कुरा छन्
दुश्मनहरूसँग पनि कति–कति भेटघाट भयो

ओ ! आबिदा परवीन तिमी गाइरह सदा सूफी । जसको मदहोसमा हामी बाँदलमाथिमाथि उड्दै संसार हेरिरहन्छौं!

आबिदा परवीन पाकिस्तान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उपेन्द्र यादवले उपाध्यक्ष र महासचिव थप्दै, कार्यकारिणी सदस्य पनि बढाउने

उपेन्द्र यादवले उपाध्यक्ष र महासचिव थप्दै, कार्यकारिणी सदस्य पनि बढाउने
नेविसंघले गठन गरेको स्ववियु परिषद्को अधिवेशन मंसिर ११ देखि

नेविसंघले गठन गरेको स्ववियु परिषद्को अधिवेशन मंसिर ११ देखि
चितवनमा जेनजी आन्दोलनमा आगजनी गर्ने २८ जना पक्राउ, १६ जना हिरासतमै

चितवनमा जेनजी आन्दोलनमा आगजनी गर्ने २८ जना पक्राउ, १६ जना हिरासतमै
बन्दीपुरबाट देखिएको मनमोहक दृश्य (तस्वीरहरू)

बन्दीपुरबाट देखिएको मनमोहक दृश्य (तस्वीरहरू)
कार्यवाहक सभापति खड्काले नेता-कार्यकर्तालाई भने- धैर्यता राखिदिन विशेष अनुरोध छ

कार्यवाहक सभापति खड्काले नेता-कार्यकर्तालाई भने- धैर्यता राखिदिन विशेष अनुरोध छ
नामिबियाका जेजे स्मिथ पनि लुम्बिनी लायन्समा

नामिबियाका जेजे स्मिथ पनि लुम्बिनी लायन्समा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित