कार्यवाहक सभापति खड्काले नेता-कार्यकर्तालाई भने- धैर्यता राखिदिन विशेष अनुरोध छ

२९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरूलाई धैर्यता राखिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
महाधिवेशनको विषयमा पार्टी निर्णयमा पुग्न ढिलाइ भइरहेका बेला शनिबार फेसबुकमार्फत् उनले नेता-कार्यकर्ताहरूलाई धैर्यता राखिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा पार्टीलाई एकताबद्ध राखेर प्रतिकूल समयको पदचापलाई सामना गर्न सक्ने गरी निर्णय गर्न केही समय लागेको खड्काको भनाइ छ ।
‘इतिहासमै देश र पार्टीमाथि देखिएको प्रतिकूल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न केही समय ढिला भए पनि हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा पार्टीलाई एकताबद्ध राखे र प्रतिकूल समयको पदचापलाई सामना गर्न सक्ने गरी निर्णय गर्न केही समय लागेको छ’, उनले लेखेका छन्, ‘साथीहरू सबैले एकताबद्ध भएर यो महत्वपूर्ण मर्मलाई बुझिदिइ धैर्यता राखिदिन हाम्रो विशेष अनुरोध छ ।’
कांग्रेस पछिल्लो समय पार्टीको महाधिवेशनको विषयमा तीन थरी विवादमा घेरिएको छ । संस्थापन पक्ष आगामी निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताइरहँदा इतर समूह निर्वाचन अगावै गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
यस्तै देशभर हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरेको समूह विधानअनुसार पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । उनीहरूको मागमा महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि सहमत छन् ।
२१ फागुनमा तय भएको निर्वाचनअघि नियमित महाधिवेशन नगरे विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नै पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
