+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

124/2 (11.2)
चितवन राइनोज 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

176/4(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

५२ बलमा ५३ रन आवश्यक

जनकपुर बोल्ट्स 2025

124/2(11.2)
vs

चितवन राइनोज 2025

176/4(20)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
124/2 (11.2)
VS
५२ बलमा ५३ रन आवश्यक
चितवन राइनोज 2025
176/4 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

गगनले लिखित दर्ज गरेको अतिरिक्त प्रस्तावमा के छ ?

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १२:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको कार्यतालिका सोमबार पारित भएको छ ।
  • सोही दिन महामन्त्री गगन थापाले अतिरिक्त प्रस्ताव लिखित रूपमा केन्द्रीय समितिमा दर्ता गरेक छन्।
  • महाधिवेशन पुस २६ देखि २८ सम्म गर्ने कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सर्वसम्मत पारित भएको छ।

१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सोमबार महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गरिसकेपछि महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो अतिरिक्त प्रस्तावका विषयमा केन्द्रीय समितिमा विचार राख्न चाहेका थिए ।

कार्यबाहक सभापतिले महामन्त्री थापालाई धारणा राख्नुभन्दा लिखित प्रस्ताव दर्ता गर्न आग्रह गरे । महामन्त्रीनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूका महाधिवेशनको तालिका र समय ग्यापबारे उनले आफ्नो धारणा राख्न चाहेका थिए ।

कार्यवाहक सभापतिले महामन्त्री थापा बोल्न सुरु गरेपछि बहस दोहोरिने भन्दै लिखित दर्ज गर्न आग्रह गरेका थिए । कार्यबाहक सभापतिको आग्रहपछि महामन्त्रीले अतिरिक्त प्रस्ताव लिखित रूपमै प्रस्तुत गरे । यसपछि थापाको अतिरिक्त प्रस्ताव के थियो भन्ने आमजिज्ञासा देखियो ।

एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘नियमित महाधिवेशन जुनसुकै हालतमा हुनुपर्‍यो । कुनै कारणले नियमित महाधिवेशन नहुने भयो भने स्वत: विशेष महाधिवेशन हुनेछ’ भन्ने मुख्य विषयवस्तु नै अतिरिक्त प्रस्तावको सार हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस विवादको सकसपूर्ण बैठान, डेढ महिनामा महाधिवेशन गर्न कति सहज ?

कार्यतालिका बमोजिम १५ औं महाधिवेशन नगर्ने नियत देखिए विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामा जाने संस्थापनइतर पक्षले जनाइसकेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट शीर्ष तहका नेताहरू विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर फिर्ता गरेर मात्रै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने पक्षमा थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विशेष महाधिवेशनबारे कांग्रेसमा अझै विवाद

सभापति देउवा निवासमा भएको शीर्ष नेताको बैठकमा दुई महामन्त्री थापा र शर्माले हस्ताक्षर फिर्ता लिने नसकिने अडान लिएपछि देउवाले यथास्थितिमै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन निर्देशन दिए । ।

सभापति देउवा स्वयं कार्यतालिका ल्याउने पक्षमा देखिएपछि चुनावअघि महाधिवेशन गर्न हुँदैन भन्ने पूर्वपदाधिकारी विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि पूर्वअडानबाट पछि हटेका थिए ।

सोही अनुसार पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कार्यबाहक सभापति खड्काले कार्यतालिका पेश गरे । सो कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘विधानसम्मत माग पूरा गर्न लामो समय लगाइयो, जालझेल गरिए ठीक हुँदैन’
कांग्रेस महाधिवेशन विवाद नेपाली कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यस्तो छ कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका

यस्तो छ कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका
चुनावअघि अधिवेशन असम्भव: कांग्रेस संस्थापन पक्षीय नेता

चुनावअघि अधिवेशन असम्भव: कांग्रेस संस्थापन पक्षीय नेता
फेसबुकबाट गगन–विश्वको प्रतिवाद गर्दै संस्थापन नेता

फेसबुकबाट गगन–विश्वको प्रतिवाद गर्दै संस्थापन नेता
नियमित महाधिवेशनको दबाब बढाउन शेखरलाई देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यको आग्रह

नियमित महाधिवेशनको दबाब बढाउन शेखरलाई देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यको आग्रह
महाधिवेशन विवादमा सहमति खोज्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दै

महाधिवेशन विवादमा सहमति खोज्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दै

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित