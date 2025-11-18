+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/9 (20)
पोखरा एभेन्जर्स 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

155/6(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Pokhara Avengers won by 25 runs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

130/9(20)
vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

155/6(20)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
130/9 (20)
VS
Pokhara Avengers won by 25 runs
Won पोखरा एभेन्जर्स 2025
155/6 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

पूर्णबहादुर खड्कासहित दुई महामन्त्री देउवासँग छलफलमा

शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठक अघि सहमति जुटाउने प्रयासका लागि छलफल गर्न तीन नेता सभापति देउवा निवास पुगेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते १८:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले छलफल गरेका छन्।
  • कांग्रेसभित्र चुनावअघि वा पछि महाधिवेशन गर्ने विषयमा विवाद छ र सहमति नभएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ।
  • सभापति देउवाले उपचारपछि सक्रिय हुँदै आफू निकटका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छन् र आज पूर्वपदाधिकारीहरूलाई पनि बोलाएका थिए।

११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नका लागि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा उनको निवास पुगेका छन् ।

चुनावअघि वा पछि महाधिवेशन गर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद छ । दुई पक्षमा सहमति हुन नसक्दा केन्द्रीय समितिको बैठक निरन्तर स्थगित गरिएको छ ।

शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठक अघि सहमति जुटाउने प्रयासका लागि छलफल गर्न तीन नेता सभापति देउवा निवास पुगेका हुन् ।

२८ असोजमा सभापति देउवाले कार्यवाहक सभापतिमा खड्कालाई जिम्मेवारी दिएर १० कात्तिकमा उनी उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए । देउवा २८ कात्तिकमा फर्केका थिए । उपचार गरेर फर्केपछि देउवा स्वयं सक्रिय हुन लागेका थिए ।

देउवाले आफू निकटका नेताहरू बोलाउँदै छलफल गर्दै आएका थिए । आज मात्रै देउवाले आफू निकटका पूर्वपदाधिकारीहरू बोलाएर छलफल गरेका थिए । उपचार गरेर फर्केपछि देउवालाई महामन्त्री शर्माले भेटे पनि अर्का महामन्त्री थापा भने पहिलो पटक छलफलका लागि पुगेका हुन् ।

गगन थापा नेपाली कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का विश्वप्रकाश शर्मा शेरबहादुर देउवा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गगनलाई कल्याणको जवाफ- विशेष महाधिवेशन हुँदैन

गगनलाई कल्याणको जवाफ- विशेष महाधिवेशन हुँदैन
विशेष महाधिवेशनबाट चुनिने सभापतिले टिकट बाँड्छन् : गगन थापा 

विशेष महाधिवेशनबाट चुनिने सभापतिले टिकट बाँड्छन् : गगन थापा 
अब विशेष महाधिवेशन निर्विकल्प हो : गगन थापा

अब विशेष महाधिवेशन निर्विकल्प हो : गगन थापा
कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले भने- चुनावअघि महाधिवेशन नभए चुनावमा उम्मेदवार हुँदैनौं

कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले भने- चुनावअघि महाधिवेशन नभए चुनावमा उम्मेदवार हुँदैनौं
हामी न झुक्छौँ, न झुक्किन्छौँ : गगन थापा 

हामी न झुक्छौँ, न झुक्किन्छौँ : गगन थापा 
विशेष महाधिवेशनबारे छलफल गर्न शेखरलाई भेट्दै गगन-विश्व

विशेष महाधिवेशनबारे छलफल गर्न शेखरलाई भेट्दै गगन-विश्व

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित