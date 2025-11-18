देउवासँग गगनले भने- विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन

११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिले बोलाएको महाधिवेशनमा जानुपर्ने धारणा सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष राखेका छन् ।
सभापतिले नै विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा पार्टीभित्र पक्ष/विपक्ष नहुने हुँदा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
महामन्त्री थापाको प्रतिउत्तरमा देउवाले अरु नेताहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका थिए । आजै देउवाले पार्टीका सात पूर्वपदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसके पछि पटक पटक केन्द्रीय समितिको बैठक सारिएको छ । शुक्रबारको लागि बोलाइएको बैठक दुई दिन पर सारेर आइतबार बोलाइएको छ ।
महामन्त्री थापाले मंसिर २७ देखि विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेका थिए ।
महाधिवेशन चुनाव अघि गर्ने वा पछिबारे कांग्रेसमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमतिका लागि ६ मंसिरदेखि केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरिएपनि शीर्ष तहमा सहमति भएको छैन ।
सभापति देउवासँगको छलफलमा समेत आज सहमति हुन नसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि सारिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4