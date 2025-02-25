ब्लाइन्ड महिला टी-२० विश्वकपमा नेपालको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले ब्लाइन्ड महिला टी-२० विश्वकपमा पहिलो खेलमा श्रीलंकामाथि ९ विकेटले जित हासिल गरेको छ।
- नेपालले ८८ रनको लक्ष्य ५.२ ओभरमा १ विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ।
- मनकेसी चौधरीले २२ बलमा अविजित ६१ रन बनाइन् र कान्ती योगीले ३ विकेट लिइन्।
२६ कात्तिक, काठमाडौं । भारतमा जारी ब्लाइन्ड महिला टी-२० विश्वकपमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ ।
नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा बुधबार श्रीलंकामाथि ९ विकेटको शानदार जित हासिल गरेको हो । श्रीलंकाले दिएको ८८ रनको लक्ष्य नेपालले ५.२ ओभरमा १ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
ओपनर मनकेसी चौधरीले २२ बलमा अविजित ६१ रनको आक्रामक पारी खेलिन् । उनी ब्लाइन्ड महिला विश्वकपमै पहिलो अर्धशतक बनाउने खेलाडी बनिन् । यस्तै बिन्दा पुनले ८ बलमा १३ रन बनाइन् ।
यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ८७ रन बनाएको थियो । मिहिरानी दुलान्जलीले सर्वािधक २३ रन बनाइन् ।
नेपालका लागि कान्ती योगीले ३ विकेट लिइन् । प्लेयर अफ द म्याच नेपालकी मनकेसी चौधरी घोषित भइन् ।
नेपालले दोस्रो खेलमा शुक्रबार भारतसँग खेल्नेछ । भारतले पनि पहिलो खेलमा श्रीलंकालाई हराइसकेको छ ।
