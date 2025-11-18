+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राजु लामा र सन्दीप लामिछानेबीच सांगीतिक सहकार्य हुन लागेको हो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १३:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पपस्टार राजु लामासँगको फोटो मंगलबार बेलुका सार्वजनिक गरे।
  • राजुले भेटमा संगीतसम्बन्धी कुरा भएको र 'भाईहरूले एउटा गीत छ, गर्नुपर्छ' भनेको बताए।
  • राजु मंगोलियन हार्टका प्रमुख गायक हुन् र सन्दीपसँग सम्भावित सांगीतिक सहकार्य हुने सम्भावना छ।

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पपस्टार राजु लामासँगको एक फोटो मंगलबार बेलुका सार्वजनिक गरे ।

बौद्ध स्तुपालाई पृष्ठभूमिमा राखेर खिचिएको फोटोमा राजु र सन्दीप खुसी देखिन्छन् । फोटो सार्वजनिक हुने वित्तिकै प्रशंसकबीच सम्भावित सांगीतिक सहकार्यबारे अड्कलबाजी पनि चलिरहेको छ ।

राजु पप ब्याण्ड ‘मंगोलियन हार्ट’का प्रमुख गायक हुन् । यतिबेला उनको ब्यस्तता ‘भ्वाइस अफ नेपाल’मा छ । क्रिकेटर भैकन पनि सन्दीपले बेला-बेलामा गीत ल्याइरहन्छन् ।

यस्तोमा, अनलाइनखबरले यी दुईजनाबीच हुनसक्ने सम्भावित सांगीतिक सहकार्यबारे राजुसँग जिज्ञासा राखेको थियो । जवाफमा उनले भेटमा संगीतसम्बन्धी कुरा भएको बताए ।

‘भाईहरूले एउटा गीत छ, गर्नुपर्छ भनेर कुरा राख्नुभएको थियो’ भेटबारे राजुले भने, ‘सन्दीपलाई मैले क्रिकेटमा लाग्नुभन्दा पहिलेदेखि नै चिनेको हो । यसपटक भने म्युजिकको कुरा भयो ।’

यदि यसो भयो भने, मंगोलियन हार्ट स्टारसँग सन्दीपको सांगीतिक सहकार्य रोचक हुनेवाला छ । प्रशंसक पनि यी दुईबीचको कोल्याब हेर्न उत्साहित छन् ।

राजु लामा सन्दीप लामिछाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित