राजु लामा र सन्दीप लामिछानेबीच सांगीतिक सहकार्य हुन लागेको हो ?

- क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पपस्टार राजु लामासँगको फोटो मंगलबार बेलुका सार्वजनिक गरे।
- राजुले भेटमा संगीतसम्बन्धी कुरा भएको र 'भाईहरूले एउटा गीत छ, गर्नुपर्छ' भनेको बताए।
- राजु मंगोलियन हार्टका प्रमुख गायक हुन् र सन्दीपसँग सम्भावित सांगीतिक सहकार्य हुने सम्भावना छ।
काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पपस्टार राजु लामासँगको एक फोटो मंगलबार बेलुका सार्वजनिक गरे ।
बौद्ध स्तुपालाई पृष्ठभूमिमा राखेर खिचिएको फोटोमा राजु र सन्दीप खुसी देखिन्छन् । फोटो सार्वजनिक हुने वित्तिकै प्रशंसकबीच सम्भावित सांगीतिक सहकार्यबारे अड्कलबाजी पनि चलिरहेको छ ।
राजु पप ब्याण्ड ‘मंगोलियन हार्ट’का प्रमुख गायक हुन् । यतिबेला उनको ब्यस्तता ‘भ्वाइस अफ नेपाल’मा छ । क्रिकेटर भैकन पनि सन्दीपले बेला-बेलामा गीत ल्याइरहन्छन् ।
यस्तोमा, अनलाइनखबरले यी दुईजनाबीच हुनसक्ने सम्भावित सांगीतिक सहकार्यबारे राजुसँग जिज्ञासा राखेको थियो । जवाफमा उनले भेटमा संगीतसम्बन्धी कुरा भएको बताए ।
‘भाईहरूले एउटा गीत छ, गर्नुपर्छ भनेर कुरा राख्नुभएको थियो’ भेटबारे राजुले भने, ‘सन्दीपलाई मैले क्रिकेटमा लाग्नुभन्दा पहिलेदेखि नै चिनेको हो । यसपटक भने म्युजिकको कुरा भयो ।’
यदि यसो भयो भने, मंगोलियन हार्ट स्टारसँग सन्दीपको सांगीतिक सहकार्य रोचक हुनेवाला छ । प्रशंसक पनि यी दुईबीचको कोल्याब हेर्न उत्साहित छन् ।
