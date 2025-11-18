+
+
गगनलाई जीतजंगको प्रश्न- संगठन कब्जा गर्ने सोच त होइन ?

‘आजको प्राथमिकता नेतृत्व परिवर्तन होइन, पार्टीको नीति, कार्यक्रम र सञ्चालन प्रणालीमा पुनरावलोकन हो,’ बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘विशेष महाधिवेशन भन्नेहरूसँग प्रश्न कुन नियमावली ? कुन कार्यविधि ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?,’

२०८२ कात्तिक २६ गते १४:५४

२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता जीतजंग बस्नेतले महामन्त्री गगनकुमार थापालाई विशेष महाधिवेशनका नाममा संगठन कब्जा गर्न खोजिएको आशंका गरेका छन् ।

सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बुधबार राख्दै उनले विशेष महाधिवेशनका लागि गरिएको हस्ताक्षरको सनाखत गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्री थापाले पनि लिनुपर्ने भन्दै संगठन कब्जा गर्न खोजेको त होइन भनेर प्रश्न गरे ।

‘५४ प्रतिशत महाधिवेसन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सनाखत अनिवार्य छ, महामन्त्रीले पनि यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘सजिलै संगठन कब्जा गर्न सोचेको त होइन ? सजिलै कब्जा हुन्छ त ?’

उनले पार्टीमा आफूहरूको पनि रगत–पसिना र त्याग–समर्पण मिसिएको जिकिर गरे । नेता बस्नेतले अहिलेको प्राथमकिता नेतृत्व परिवर्तन नभएर पार्टीको नीति, कार्यक्रम र सञ्चालन प्रणालीको पुनरावलोकन भएको पनि बताए ।

‘आजको प्राथमिकता नेतृत्व परिवर्तन होइन, पार्टीको नीति, कार्यक्रम र सञ्चालन प्रणालीमा पुनरावलोकन हो,’ बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘विशेष महाधिवेशन भन्नेहरूसँग प्रश्न कुन नियमावली ? कुन कार्यविधि ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?,’

उनले बैठकमा नियमित महाधिवेशन कसले रोकेको भनेर पनि प्रश्न गरे ।

‘क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिको संयोजक स्वयं महामन्त्रीज्यू, तर काम नगर्ने र अरूको नाममा दोष थोपर्ने प्रवृत्ति किन ?,’ बस्नेतले भने, ‘यदि मंसिरमा महाधिवेशन सम्भव छ भने तालिका ल्याउनहोस् । तर, तालिका ल्याउनुअघि क्रियाशील छानबिन, वितरण, दोस्रो चरणमा वार्डदेखि तहगत अधिवेशन । अनि अन्त्यमा केन्द्रीय अधिवेशन, यही व्यवस्थित क्रमअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’

महामन्त्री थापाले १८ कात्तिकमा प्रस्ताव गरेका महाधिवेशनको कार्यतालिकामा प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनको तालिका नै नभएको उनले बताए ।

‘महामन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको पुसमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनको तालिका नै छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पुसमा महाधिवेशन गर्नु असम्भव छ भन्ने कुरा स्वयं महामन्त्रीको प्रस्तावले नै पुष्टि गर्छ ।’

गगन थापा जीतजंग बस्नेत नेपाली कांग्रेस
प्रतिक्रिया

