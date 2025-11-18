+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिन्धुलीमा मोटरसाइकलसँग ट्रक ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते

सिन्धुलीको लक्ष्मीपुरमा दुई वटा मोटरसाइकलसँग एउटा मालबाहक ट्रक ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य चार जना घाइते भएका छन् । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १५:०८

२६ कात्तिक, काभ्रेपलाञ्चोक । सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–४ लक्ष्मीपुरमा दुई वटा मोटरसाइकलसँग मालबाहक ट्रक ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् ।

बुधबार दिउँसो मदन भण्डारी राजमार्गमा भिमानबाट दुधौलीतर्फ जाँदै गरेको नाप्र१–०२–००२ ख ४११ ट्रक र विपरीत दिशाबाट आएका नाप्र२–०१–००१ प २१४२ र मप्र०२–००६ प ५८४१ को दुईवटा मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय डकाहाको प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सपना खड्काले जानकारी दिइन् ।

दुर्घटनामा दुधौली नगरपालिका–११ टाडीका ३४ वर्षीय रामकुमार कुमर र सोही क्षेत्रका २५ वर्षीय फुलबाबु धामीको दुधौली नगर अस्पताल सिर्थौलीले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरी निरीक्षक खड्काको अनुसार दुधौली–३ का २६ वर्षीय विप्लव धामी, सोही ठाउका २७ वर्षीय बुद्धि थारू, २५ वर्षीय सुनिल माझी र ३२ वर्षीय कुशे धामी रहेका छन् । तीमध्ये विप्लव, बुद्धि र कुशेको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।

धनकुटा जिल्ला छथर जोरपाटी गाउँपालिका–६ का २५ वर्षीय शेरबहादुर विष्टले चलाएको ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा घटनास्थल नजिकै आगलागी समेत भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मप्र०२–००६ प ५८४१ नम्बरको मोटरसाइकलमा लागेको आगोका कारण सो सवारी पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ ।

दुर्घटनापछि ट्रक र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको छ । घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।

दुर्घटना नेपाल प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विराटनगरमा ट्रकको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु, श्रीमान् घाइते

विराटनगरमा ट्रकको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु, श्रीमान् घाइते
कन्टेनरको ठक्करबाट पूर्वी चितवनमा २ जनाको मृत्यु

कन्टेनरको ठक्करबाट पूर्वी चितवनमा २ जनाको मृत्यु
कैलालीमा जिपको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते

कैलालीमा जिपको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
मकवानपुरमा बसको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु, गोरखामा माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा १७ जना घाइते

मकवानपुरमा बसको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु, गोरखामा माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा १७ जना घाइते
जडीबुटीमा गाडीको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार युवतीको मृत्यु

जडीबुटीमा गाडीको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार युवतीको मृत्यु
बनस्थलीमा टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

बनस्थलीमा टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित