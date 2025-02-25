वसन्तपुरमा एनपीएलको ट्रफी प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको वसन्तपुरमा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को ट्रफी प्रदर्शन गरिएको छ।
- एनपीएल ट्रफी देशव्यापी टुरपछि काठमाडौंका सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा पुर्याएर वसन्तपुर ल्याइएको हो।
- एनपीएल दोस्रो संस्करण मंसिर १ देखि २७ सम्म त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा हुँदैछ।
२६ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौंको वसन्तपुरमा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को ट्रफी प्रदर्शन गरिएको छ ।
देशव्यापी टुर गराएर काठमाडौं ल्याइएको ट्रफी एनपीएल टिम काठमान्डु गोर्खाजले अन्तिममा काठमाडौंका विभिन्न सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा पुर्याएर वसन्तपुर ल्याइएको हो ।
काठमान्डु गोर्खाजका कप्तान करण केसी, गुडविल एमबासडरहरू मन्डेकाजी श्रेष्ठ, विकेश कुथु, सन्तोषी श्रेष्ठ, पुनम चन्द र सीता तामाङलगायत टुरमा सहभागी भएका थिए ।
एनपीएलको दोस्रो संस्करण मंसिर १ देखि २७ सम्म त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा हुँदैछ ।
तस्वीरहरू
प्रतिक्रिया 4